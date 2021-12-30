Süper Lig'de kalecilerin kurtarış yüzdeleri

Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. Kurtarış yüzdeleri bakımından takımını sırtlayan isim, milli file bekçisi Uğurcan Çakır oldu. Başarılı eldiven, kalesine gelen şutların yüzde 83'ünü kurtardı.

Süper Lig'de geride kalan 19 haftada en başarılı kaleciler belli oldu.

İlk yarıda milli kaleci Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla futbolseverleri mest ederken bu performansı istatistiklere de yansıdı.

UĞURCAN YÜZDE 83'LE LİDER

Başarılı eldiven kalesine gelen şutların yüzde 83'ünde başarılı olurken bu anlamda ligin de zirvesinde yer aldı. Bu sezon kalesinde sadece 14 gol gören Çakır, 7 maçta da gol yemedi.

SEHIC 2. SIRADA

Konyaspor'un başarılı eldiveni Ibrahim Sehic de yüzde 82 kurtarış yüzdesiyle Uğurcan Çakır'ın hemen ardından listede kendisine yer buldu. Başarılı eldiven, özellikle son dönemde performansıyla alkış alıyor.

Bu isimleri yüzde 77 ile Adana Demirsporlu Arijanet Muric, yüzde 75'le Okan Kocuk ve yüzde 74 ile Fatih Karagümrüklü Emiliano Viviano takip etti.

İlk 5'te 3 büyüklerden hiçbir kaleci olmaması ise dikkat çekti.