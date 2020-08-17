Süper Lig'de kombine problemi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarının ardından "Ligler seyircisiz de olsa kombine satılsın" fikri tartışılmaya başlandı. Konuyla ilgili Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı açıklama yaptı.

Pandemide seyircisiz maçlar nedeniyle büyük kayıp yaşayan kulüpler yeni sezonda da statların boş kalma ihtimalini düşünerek yeni gelir kapıları yaratmaya çalışıyor.

Bazı kulüpler seyirci olmasa bile kombine satarak açığı kapatmak istiyor. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Taraftarlar, 'Maça çıkmasak da kombine alacağız' diyorlar. Passolig'e talimat gelmiş, 'Kombine satamazsınız' diye. Maça gitmese de kombine almak isteyenler var, gerekirse madde koy. Taraftarımıza teşekkür ederim" sözleriyle bunu ilk olarak dile getirirdi.

"KULÜPLERLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı konuyla ilgili şunları söyledi:

''Öncelikle belirtmekte yarar var. Süper Lig'deki birçok kulüp, pandemi süreci net olarak sonlanmadan kombine satışlarını başlatmamaktan yana tarafımıza görüş bildirdi. 4 büyüklerden Beşiktaş da bu kulüpler içerisinde yer alıyor. Yeni sezon kombinelerinin satışını başlatmak isteyen kulüplerle görüşmelerimiz oldu. Karşılıklı fikir alış-verişlerimiz devam ediyor. Taraftarları mağdur etmemek adına Passolig olarak bizim bir takım çekincelerimiz var. Bunları da kulüplere ilettik. Süreç devam ediyor. Son kararı kulüplerimiz verecektir."

"CEVAP BEKLEYEN ÇOK SORU VAR"

Öte yandan yeni sezonun seyircili mi yoksa seyircisiz mi oynanacağına dair karar verilmediğini belirten Kazancı, "Bizim çekincelerimiz aslında bu noktada başlıyor. Varsayalım ki kulüpler bu sezon için kombine satışına başladılar ve TFF tarafından da müsabakaların kapasite kısıtlanarak seyircili oynanmasına dair bir karar çıktı. Bu durumda nasıl bir yol izlenecek? Yan yana koltuk satın alan ya da kombinesini yenileyen taraftarlara nasıl yardımcı olacağız? Koltuk sahibi 'Ben burayı istemiyorum" dediğinde ne olacak? Taraftarların mağduriyetinin önlenmesi için bu soruların cevaplanması çok önemli." dedi.

"TARAFTAR İÇİN HAK OLUŞACAK"

Kimsenin mağdur olmamasını istediklerini belirten Kazancı, "Maçların oynanmaması durumda satın alınan hizmet karşılanamadığı için taraftarlar açısından bir hak oluşacaktır. Bu konuda hukukçuların görüş vermesi daha doğru olur. Tekrarlamakta fayda var, bizim ana hedefimiz, taraftarların mağdur olmaması. Netleşen bir karar olmadığı için şu an yorum yapmak doğru olmayacaktır. Fakat kapasite kısıtlı bir karar çıkması durumunda da sistemimiz hizmet vermeye hazır." ifadelerini kullandı.