Süper Lig'de korona yüzünden maçlar ertelenmeyecek

TFF ve Kulüpler Birliği, 2020-21 sezonunun belirlenen zamanda bitmesi için koronavirüs nedeniyle maçların ertelenmemesini planlıyor. Karara göre; 14 oyuncunun altına düşen takım yenik sayılacak.

Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs pandemisi nedeniyle olağanüstü koşullarda oynanan 2020-21 sezonunda bir ilke daha imza atmak üzere.

TFF KARAR VERECEK

TFF ve kulüpler, bugüne dek sadece Türkiye Kupası maçlarında uygulananan 'A takım listesindeki oyuncu sayısı koronavirüs nedeniyle 14'ün altına inerse müsabaka ertelenmeyecek; karşılaşmaya çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak' maddesinin, Süper Lig'de de uygulanması konusunda görüş birliğine vardı.

Söz konusu düzenlemenin, önümüzdeki günlerde TFF Yönetim Kurulu toplantısında görüşülüp karara bağlandıktan sonra hayata geçmesi bekleniyor.

DÜZCESPOR HÜKMEN YENİK İLAN EDİLMİŞTİ

Ligde bu sezon hatırlanacağı üzere Hatayspor'un, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Ankaragücü ile oynaması gereken maçlar, bordo-beyazlı takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.

TFF ile kulüplerin anlaşmaya vardığı değişiklik kesinleşirse erteleme yapılmayacak; maça çıkmayan takım 3-0 hükmen yenik ilan edilecek.

Türkiye Kupası 3. turunda Düzcespor, Pendikspor ile oynaması gereken karşılaşmaya koronavirüs vakaları nedeniyle çıkamadığı için 3-0 hükmen mağlup sayılmıştı.