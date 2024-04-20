Süper Lig'de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
ensonhaber.com

Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor Fatih Karagümrük'u konuk etti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

İstanbulspor'un golünü 85. dakikada Racine Coly, Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri ise 86. dakikada Güven Yalçın ve 90+7. dakikada penaltıdan Sofiane Feghouli attı.

17 puanla küme düştü

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor'un ligin bitimine 5 hafta kala 17 puanla küme düşmesi kesinleşti. Ateş hattından uzaklaşan Fatih Karagümrük ise puanını 33'e yükseltti.

Ligde bir sonraki hafta İstanbulspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Karagümrük ise Antalyaspor'u ağırlayacak.