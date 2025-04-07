Süper Lig'de küme düşme hattında son durum

Haber Merkezi

Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça şampiyonluk yarışı kadar küme düşme hattında da çetin bir mücadele yaşanıyor.

Adana Demirspor'un küme düşmesinin kesinleşmesinin ardından alt sıralarda ligde kalma savaşı veriliyor.

Adana deplasmanına konuk olan Kayserispor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kayserispor puanını 33 yaparken Adana temsilcisi ise -2 puanda kaldı.

Ligde 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor, evinde Eyüpspor'u ağırladı.

KÜME DÜŞME HATTI YANIYOR

Karşılaşma Mame Thiam'ın attığı golle Eyüpspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

Böylelikle Hatayspor, küme düşme hattında önemli bir yara daha aldı.

Hatayspor'un yanı sıra bir diğer dikkat çeken mücadele Sivasspor ile Rizespor arasında oynandı.

HATAYSPOR KAYBETTİ, SİVASSPOR BERABERE KALDI

Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona ererken Sivasspor 31 puanla 16. sırada kaldı.

Rizespor ise 34 puanla 13. sırada kendisine yer buldu.

Kümede kalma hattında riskli durumda bulunan takımlardan Konyaspor ise Başakşehir deplasmanından eli boş döndü.

KONYA ELİ BOŞ DÖNDÜ

Karşılaşma Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Son olarak alt sırayı yakından ilgilendiren en önemli maçlardan biri Alanya'da oynandı.

Alanyaspor, sahasında Bodrumspor'u ağırladı.

BODRUM'DAN ÇOK KRİTİK 3 PUAN

Karşılaşma Bodrumspor'un son bölümde bulduğu golle 1-0 sona erdi.

Böylelikle Bodrumspor 33 puanla 14. sıraya yükseldi.

Alanyaspor ise 31 puanda kalarak 17. sıraya geriledi.

İşte alt sıralarda puan durumu...

12- Konyaspor -34 puan

13- Rizespor -34 puan

14- Bodrumspor -33 puan

15- Kayserispor -33 puan

16- Sivasspor -31 puan

17- Alanyaspor -31 puan

18- Hatayspor -19 puan

19- Adana Demirspor (-2) puan