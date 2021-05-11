Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi

Süper Lig'de son haftaya girilirken Ankaragücü, BB Erzurum ve Denizlispor'un küme düşmesi kesinleşti. Son haftada Gençlerbirliği veya Kayserispor'dan birisi 1. Lig'e düşen son takım olacak.

Süper Lig'in 41. haftasında tüm maçlar oynandı. Alınan sonuçların ardından küme düşen 3 takım belli olurken son 4 sırada yer alan sadece 1 takım kümede kalma şansını son haftaya taşıdı.

HAFTANIN SONUÇLARI

3 TAKIM KÜME DÜŞTÜ

Denizlispor'un ardından Ankaragücü ve BB Erzurum küme düşerken Gençlerbirliği ise Kayserispor'dan ikili averajda (İlk maç 3-2, ikinci maç 2-2) üstün olduğu için son haftaya umutlu girdi.

42. haftada Gençlerbirliği, Trabzonspor deplasmanına konuk olurken, Kayserispor, Fenerbahçe ile mücadele edecek.

(Not: Bu sezon 4 takım küme düşecek)