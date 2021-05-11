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    Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi

    Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi

    Süper Lig'de son haftaya girilirken Ankaragücü, BB Erzurum ve Denizlispor'un küme düşmesi kesinleşti. Son haftada Gençlerbirliği veya Kayserispor'dan birisi 1. Lig'e düşen son takım olacak.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 23:09
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 23:38
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    Süper Lig'in 41. haftasında tüm maçlar oynandı. Alınan sonuçların ardından küme düşen 3 takım belli olurken son 4 sırada yer alan sadece 1 takım kümede kalma şansını son haftaya taşıdı.

    HAFTANIN SONUÇLARI

    Süper Lig de kümede kalma mücadelesi #1

    3 TAKIM KÜME DÜŞTÜ

    Denizlispor'un ardından Ankaragücü ve BB Erzurum küme düşerken Gençlerbirliği ise Kayserispor'dan ikili averajda (İlk maç 3-2, ikinci maç 2-2) üstün olduğu için son haftaya umutlu girdi.

    42. haftada Gençlerbirliği, Trabzonspor deplasmanına konuk olurken, Kayserispor, Fenerbahçe ile mücadele edecek.

    Süper Lig de kümede kalma mücadelesi #2

    Süper Lig de kümede kalma mücadelesi #3

    (Not: Bu sezon 4 takım küme düşecek)

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