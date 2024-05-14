Süper Lig'de kümede kalma yarışı nefes kesiyor Süper Lig'de son yılların en çekişmeli kümede kalma mücadelesi yaşanıyor. Toplam sekiz takım son iki hafta lige tutunabilmek için sahaya çıkacak.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 36. haftası, pazar günü oynanan 10 karşılaşmayla tamamlandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı son 2 haftaya taşınırken küme düşme hattında işler bir hayli karıştı.

Bu sezon Süper Lig'de tutunabilme yarışı şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılma rekabetini geride bıraktı.

Sekiz takım son iki hafta alt lige düşmemek için çabalayacak.

Adana Demirspor'dan sonraki takımlar tehlikede

Puan cetvelinde 44 puanla 11'inci basamakta yer alan Adana Demirspor'dan sonra sıralanan 8 takım, küme düşme korkusu yaşıyor.

İlk düşen takım İstanbulspor

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen İstanbulspor'un ardından diğer 3 takımın hangileri olacağı son iki hafta belli olacak.

8 takımdan üçü küme düşecek

Kümede kalma mücadelesi veren takımlardan Samsunspor 42, Kayserispor 41, Konyaspor 40, Ankaragücü 39, Gaziantep Futbol Kulübü 38, Fatih Karagümrük ile Hatayspor 37 ve Pendikspor 36 puanda bulunuyor.

Bu sezon ligde kalma yarışı önceki yıllara göre daha zorlu geçecek. Bunun en büyük nedeni de Hatayspor dışındaki 7 takımın, son iki haftada alt sıralarda yer alan başka bir takımla en az bir kez karşılaşacak olması.

Süper Lig'de bu hafta kümede kalma mücadelesi veren takımların programı şöyle;

Beşiktaş - Hatayspor, Samsunspor - Alanyaspor, Ankaragücü - Pendikspor, Gaziantep FK- Fatih Karagümrük, Kayserispor - Konyaspor.

Samsunspor ve Kayserispor rakiplerini yenmeleri durumunda ligde kalmayı garantileyecek.

Süper Lig'in son haftasında da Fatih Karagümrük - Samsunspor, Sivasspor - Kayserispor, Konyaspor - Galatasaray, Trabzonspor - Ankaragücü, Pendikspor- Gaziantep Futbol Kulübü, Hatayspor - Rizespor maçları kümede kalma yarışını yakından ilgilendirecek.

Puan durumu

37. ve 38 haftaların fikstürü