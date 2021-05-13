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Süper Lig'de maç saatleri değişti
TFF, Süper Lig'in 42. haftasındaki şampiyonluk ve düşmeyi ilgilendiren 4 maçın 20:30'da, diğer 6 maçın da 18:00'da başlayacağını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 13.05.2021 - 13:36
- Güncelleme : 13.05.2021 - 13:47
Süper Lig'in 42. haftasında oynanacak bazı maçların saatleri değişti.
TFF tarafından yapılan açıklamada, 6 maçın saatlerinin değiştiği açıklandı.
Şampiyonluğu ve düşme potasını ilgilendiren maçlar saatleri aynı kaldı. Bu mücadeleler 20:30'da oynanacak.
6 MAÇ 18:00'DA OYNANACAK
Değiştirilen 6 maç ise saat 18:00'da başlayacak.
42. haftanın yeni programı ise şöyle: