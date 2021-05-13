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Süper Lig'de maç saatleri değişti

Süper Lig'de maç saatleri değişti

TFF, Süper Lig'in 42. haftasındaki şampiyonluk ve düşmeyi ilgilendiren 4 maçın 20:30'da, diğer 6 maçın da 18:00'da başlayacağını açıkladı.