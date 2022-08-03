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- Süper Lig maçları 19 farklı stadyumda oynanacak! En fazla kapasiteli stadyum..
Süper Lig maçları 19 farklı stadyumda oynanacak! En fazla kapasiteli stadyum..
- 03.08.2022 - 14:30
- Güncelleme : 03.08.2022 - 14:56
Süper Lig'de yeni sezon 5 Ağustos Cuma günü İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşmasıyla ile başlıyor.19 takımın bulunduğu ligde 11 farklı şehirde 19 farklı stadyumda maçlar oynanacak.
Bu sene Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor ile İstanbulspor'un stadyumları Süper Lig kriterlerine uygun halde olmadığı için stadyumları hazır hale getirilene kadar iki takım iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.
En fazla ve en az kapasiteli stadyumlar
Süper Lig'de en fazla seyirci kapasitesine sahip stadyum İstanbul'da bulunan Atatürk Olimpiyat Stadyumudur. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kapasitesi 74 bin 753.
Süper Lig'de en az seyirci kapasitesine sahip stadyum ise Ümraniyespor'a ait Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı oldu.Stadyumum 3513 kişilik kapasitesi bulunuyor.
Bu sene Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak statlar
Atatürk Olimpiyat Stadı
Vodafone Park Stadyumu
Nef Stadyumu
Başakşehir Fatih Terim Stadı
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
Trabzon Medical Park Stadı
Eryaman Stadı
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu
Sivas 4 Eylül Stadı
Yeni Adana Stadı
Yeni Hatay Stadı
Giresun Çotanak Spor Kompleksi
Gaziantep Kalyon Stadı
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı
Antalya Stadı
Alanya Oba Stadı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı