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Süper Lig maçları 19 farklı stadyumda oynanacak! En fazla kapasiteli stadyum..

Süper Lig maçları 19 farklı stadyumda oynanacak! En fazla kapasiteli stadyum..

Süper Lig'de oynanacak maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar gündem oldu.İşte bu sene Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak 19 stadyum..