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    Süper Lig maçları 19 farklı stadyumda oynanacak! En fazla kapasiteli stadyum..

    Süper Lig'de oynanacak maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar gündem oldu.İşte bu sene Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak 19 stadyum..
    • 03.08.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 14:56
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    Süper Lig maçları 19 farklı stadyumda oynanacak! En fazla kapasiteli stadyum..

    Süper Lig'de yeni sezon 5 Ağustos Cuma günü İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşmasıyla ile başlıyor.19 takımın bulunduğu ligde 11 farklı şehirde 19 farklı stadyumda maçlar oynanacak.

    Bu sene Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor ile İstanbulspor'un stadyumları Süper Lig kriterlerine uygun halde olmadığı için stadyumları hazır hale getirilene kadar iki takım iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.

    En fazla ve en az kapasiteli stadyumlar

    Süper Lig'de en fazla seyirci kapasitesine sahip stadyum İstanbul'da bulunan Atatürk Olimpiyat Stadyumudur. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kapasitesi 74 bin 753.

    Süper Lig'de en az seyirci kapasitesine sahip stadyum ise Ümraniyespor'a ait Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı oldu.Stadyumum 3513 kişilik kapasitesi bulunuyor.

    Bu sene Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak statlar

    Atatürk Olimpiyat Stadı

    Vodafone Park Stadyumu

    Nef Stadyumu

    Başakşehir Fatih Terim Stadı

    Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

    Trabzon Medical Park Stadı

    Eryaman Stadı

    Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

    Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu

    Sivas 4 Eylül Stadı

    Yeni Adana Stadı

    Yeni Hatay Stadı

    Giresun Çotanak Spor Kompleksi

    Gaziantep Kalyon Stadı

    MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı

    Antalya Stadı

    Alanya Oba Stadı

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı

    Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı


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