Süper Lig'de nefes kesen maçlarda kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 5. haftasında 4 kırmızı kart çıkan Antalyaspor-Gaziantep maçı ve 1 kırmızı kart çıkan Karagümrük-Kasımpaşa maçı nefesleri kesti. Mücadeleye rağmen 2 maçtan da 3 puan çıkmadı.

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Antalyaspor ile Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi, maçta 4 de kırmızı kart çıktı.





MIRALLAS KIRMIZI GÖRDÜ

Antalyaspor, yeni transferi Sidney Sam'in 3. dakikada attığı golle öne geçti. Gaziantep FK'nın yıldız transferi Kevin Mirallas 26 ve 28. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve ilk devre bu skorla tamamlandı.

Sumudica, ikinci yarıda Enver Cenk ve Amadej Vetrih hamleleriyle oyuna müdahale etti. 65. dakikada Junior Morais de kırmızı kart görünce konuk takım 9 kişi kaldı. Sumudica bu kez Jefferson ve Furkan Soyalp'i oyuna sürdü. Furkan 70. dakikada skora dengeyi getirdi.





ANTALYASPOR 8, GAZİANTEP FK 4 PUANDA

Nefesleri kesen maçta hakem Koray Gençerler, 79. dakikadaki müdahalesi sonrası bu kez Sidney Sam'e kırmızı kartını gösterdi.

90+6'da Ufuk Akyol da kırmızı gördü ve her iki takım da maçı 9 kişi tamamladı. İki takım da 3 puan için yoğun çaba harcarken maçta başka gol sesi çıkmadı.

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 8 yaparken, Gaziantep FK, 4. beraberliğini alarak 4 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Gaziantep FK sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.





KARAGÜMRÜK VE KASIMPAŞA DA YENİŞEMEDİ

Süper Lig'in bir diğer maçında ise Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk etti. Vefa Stadyumu'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karagümrük, 45+1. dakikada Artur Sobiech'in golüyle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa 47. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi.





Karagümrük'te oyuna 69. dakikada Badou Ndiaye'nin yerine giren Jimmy Durmaz, 74. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ligdeki ikinci beraberliğini alan Karagümrük, puanını 8 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Bu sezon ilk kez sahadan beraberlikle ayrılan Kasımpaşa ise puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 8. sırada yer aldı.

Karagümrük, gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise Göztepe'yi ağırlayacak.



