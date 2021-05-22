Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
312.345
-6.37%
EXEN Coin
40.14
-7.72%
18ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 18 C

    Süper Lig’de ortalama oyuncu değeri 1.4 milyon

    KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; Süper Lig’de bir oyuncunun ortalama değeri Arjantin Ligi’yle eşit.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 10:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süper Lig’de ortalama oyuncu değeri 1.4 milyon

    KPMG Football Benchmark ekibi Şubat 2021’den bugüne oyuncu değerlerindeki değişimi inceledi.

    Geçen sene Şubat ayında en değerli 500 futbolcunun toplam değeri 20 milyar 714 milyon euro idi. Bugün ise 18 milyar 690 milyon euroya geriledi. Geçen sene ilk 100’deki oyuncuların değeri 8 milyar 41 milyon euro iken 7 milyar 276 milyon euro oldu.

    Süper Lig’de ortalama oyuncu değeri 1.4 milyon #1

    SÜPER LİG’İN ORTALAMASI DÜŞÜK

    Türkiye Süper Ligi'nde bir oyuncunun ortalama değeri 1 milyon 400 bin euro ve bu değer Arjantin Ligi'yle eşit durumda. En değerli oyuncuların bulunduğu lig ise İngiltere Premier Lig oldu.

    Premier Lig'de bir oyuncunun ortalama değeri 20 milyon 100 bin euro olarak belirlendi.

    Süper Lig’de ortalama oyuncu değeri 1.4 milyon #2

    İLK 10’DA MESSI VE RONALDO YOK

    En değerli ilk 10 futbolcu listesinde ise Messi ve Ronaldo kendilerine yer bulamadı. Dünyanın en pahalı futbolcusu 189 milyon euroyla PSG'in yıldızı Kylian Mbappe oldu.

    En pahalı ikinci futbolcu ise Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland oldu. Haaland bu sezon piyasa değerini 21 milyon euro yükseltti ve 131 milyon euroluk değere kavuştu. Üçüncü sırada ise Tottenham’ın yıldız forveti Harry Kane bulunuyor. Kane’nin değeri ise 127 milyon euro.

    Süper Lig’de ortalama oyuncu değeri 1.4 milyon #3

    “FUTBOL EKONOMİSİ YARALARINI SARMAYA BAŞLADI”

    KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Futbol ekonomisi Covid-19 salgınının yaralarını sarıp, toparlanmaya başladı. Oyuncun değerleri bir kez daha yükselişe geçmiş durumda ama eskisine göre değerler düşük… Birçok genç futbolcu sahadaki performanslarıyla değerlerini yükseltmeye devam ediyor. Liglerin oyuncu kalitesi de ortalama piyasa değerine etki ediyor. Türkiye Süper Ligi'nde ciddi ekonomik daralma piyasa değerini ciddi şekilde etkiliyor'' açıklamasını yaptı.

    LİGLERİN ORTALAMA FUTBOLCU DEĞERLERİ:

    Premier Lig: 20.1 milyon euro

    Bundesliga: 11.6 milyon euro

    La Liga: 11 milyon euro

    Serie A: 10.7 milyon euro

    Ligue 1: 7.6 milyon euro

    Süper Lig: 1.4 milyon euro

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir