Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi, hangi takım kaçıncı sıraya yerleşti?

Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi, hangi takım kaçıncı sıraya yerleşti?

Süper Lig'de yavaş yavaş sona yaklaşırken, puan tablosu ise büyük oranda şekillenmeye başladı. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi, hangi takım kaçıncı sıraya yerleşti?

Üç büyüklerin geride kaldığı ve Trabzonspor'un şampiyonluk için atağa geçtiği Süper Lig, tüm hızı ve nefes kesen karşılaşmaları ile devam ediyor.

Trabzonspor'un şampiyonluğuna kesin gözüyle bakılırken, Fenerbahçe ise yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

İlk başlarda geride kalan Fenerbahçe, İsmail Kartal döneminin başlaması ile beraber kaybettiği formunu yeniden kazandı.

Beşiktaş ve Galatasaray için işler bir iyi bir kötü gitmeye devam ederken, küme düşen ilk takım ise Malatyaspor oldu.

Lig başladığından beri aradığı çıkışı bulamayan Malatya'nın vedası üzerken; Göztepe, Rize ve Altay için tehlike çanları sürüyor.

Puan tablosu alınan skorlara göre değişkenlik gösterirken, son durum futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi, hangi takım kaçıncı sıraya yerleşti? İşte yanıtı..

Süper Lig'de puan durumu

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper Lig'de puan durumu şu şekilde;

Bu haftanın sonuçları

Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-1

Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-3

Altay-Medipol Başakşehir: 1-1

Fenerbahçe-Göztepe: 2-0

İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: 4-1

Kasımpaşa-Adana Demirspor: 4-0

GZT Giresunspor-Beşiktaş: 0-0

Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0