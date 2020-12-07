Süper Lig'de puan durumu ve 12. haftanın programı

Süper Lig'de 11. hafta, Trabzonspor-Sivasspor maçı dışında tamamlandı. 23'er puanı bulunan Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ilk üç sırada yer aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor...

11. hafta, bu akşam oynanacak Trabzonspor-Sivasspor maçı dışında tamamlandı.

Haftayı 3'er puanla kapatan 3 büyükler zirveye bir adım daha yaklaşırken, bu sezon ilk kez mağlup olan 1 maçı eksik Alanyaspor, yenilmesine rağmen averajla zirveyi kaptırmadı.

BEŞİKTAŞ'IN 1 MAÇI EKSİK

Alanya ekibini 23'er puanı bulunan Galatasaray ve Fenerbahçe takip ederken, 1 maçı eksik olan Beşiktaş ise 19 puanla 4. sırada yer aldı.

GALATASARAY HAFTAYI BAY GEÇİYOR

Ligin 12. haftasında ise yine futbolseverleri birbirinden keyifli maçlar bekliyor.

Alanyaspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği haftada, Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Galatasaray ise haftayı bay geçecek.

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