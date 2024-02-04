Süper Lig'de puan durumu ve 25. haftanın fikstürü
AA

Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmaları oynanan 3 maçla sona erdi.

Beşiktaş derbiden galip ayrıldı

Haftanın kapanış gününde Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-0, Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1, Pendikspor da Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe liderliğini sürdürüyor

Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek Galatasaray'ın önünde averajla liderliğini sürdürdü.

24. haftanın sonuçları:

Puan durumu:

25. haftanın programı:

Süper Kupa Fikstürü:

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)