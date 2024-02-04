Süper Lig'de puan durumu ve 25. haftanın fikstürü

AA
Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmaları oynanan 3 maçla sona erdi.
Beşiktaş derbiden galip ayrıldı
Haftanın kapanış gününde Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-0, Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1, Pendikspor da Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe liderliğini sürdürüyor
Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek Galatasaray'ın önünde averajla liderliğini sürdürdü.
24. haftanın sonuçları:
Puan durumu:
25. haftanın programı:
Süper Kupa Fikstürü:Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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