Süper Lig'de puan durumu ve 30. hafta programı

AA

Süper Lig'de 29. haftanın perdesi kapandı.

Haftanın kapanış maçında Başakşehir, Eyüpspor'u 3-1 yendi.

GALATASARAY İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan ve bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşayan lider Galatasaray, 71 puanda kaldı.

PUAN FARKI 6'YA İNDİ

Bodrum FK'ye 4-2 üstünlük kuran Fenerbahçe, puanını 65'e çıkardı. İkinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, 30. haftayı bay geçecek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan müsabakaların 5'ini ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rizespor'un bay geçtiği haftada yapılan 9 maçta toplam 32 gol atıldı.

SONUÇLAR

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kayserispor - Hatayspor: 5-0

Antalyaspor - Alanyaspor: 2-1

Konyaspor - Gaziantep FK: 1-0

Bodrum FK - Fenerbahçe: 2-4

Sivasspor - Adana Demirspor: 5-1

Samsunspor - Kasımpaşa: 0-2

Trabzonspor - Göztepe: 1-1

Beşiktaş - Galatasaray: 2-1

Eyüpspor - Başakşehir: 1-3

PUAN DURUMU

Ligin 29. haftasında yapılan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

NOT: Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verildi.

30. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de 30. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Nisan Cuma:

20.00 Adana Demirspor - Kayserispor (Yeni Adana)

5 Nisan Cumartesi:

13.30 Rizespor - Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Başakşehir - Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Antalyaspor - Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Nisan Pazar:

13.30 Alanyaspor - Bodrum FK (Gain Park)

16.00 Hatayspor - Eyüpspor (Mersin)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

7 Nisan Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)