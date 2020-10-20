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    Süper Lig'de puan durumu ve 6. haftanın maçları

    Süper Lig'de puan durumu ve 6. haftanın maçları

    Galatasaray'ı 90+5. dakikada attığı golle 2-1 yenen Alanyaspor haftayı lider kapattı. Fenerbahçe 2. sırada bulunurken, bu haftayı bay geçen Beşiktaş ise 18. sıraya düştü.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 08:46
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    Süper Lig'in 5. haftası, dün oynanan Galatasaray-Alanyaspor ve Gençlerbirliği-Denizlispor maçlarıyla sona erdi.

    Fenerbahçe ile Başakşehir haftayı 3 puanla kapatırken, Trabzonspor ile Galatasaray ile mağlup oldu. Beşiktaş ise haftayı bay geçti.

    İLK 3 SIRA DEĞİŞMEDİ

    Türk Telekom Stadı'nda 90+5. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Alanyaspor liderliğini korurken, 11 puanlı Fenerbahçe 2. sırada yer aldı.

    BEŞİKTAŞ 18. SIRADA

    7 puanda kalan Galatasaray 6. sıraya düşerken, 1 maçı eksik olan Beşiktaş haftayı 18. sırada kapattı.

    İşte oluşan puan durumu ve haftanın fikstürü:

    Süper Lig de puan durumu ve 6. haftanın maçları #1

    Süper Lig de puan durumu ve 6. haftanın maçları #2

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