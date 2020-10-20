Süper Lig'de puan durumu ve 6. haftanın maçları

Galatasaray'ı 90+5. dakikada attığı golle 2-1 yenen Alanyaspor haftayı lider kapattı. Fenerbahçe 2. sırada bulunurken, bu haftayı bay geçen Beşiktaş ise 18. sıraya düştü.

Süper Lig'in 5. haftası, dün oynanan Galatasaray-Alanyaspor ve Gençlerbirliği-Denizlispor maçlarıyla sona erdi.

Fenerbahçe ile Başakşehir haftayı 3 puanla kapatırken, Trabzonspor ile Galatasaray ile mağlup oldu. Beşiktaş ise haftayı bay geçti.

İLK 3 SIRA DEĞİŞMEDİ

Türk Telekom Stadı'nda 90+5. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Alanyaspor liderliğini korurken, 11 puanlı Fenerbahçe 2. sırada yer aldı.

BEŞİKTAŞ 18. SIRADA

7 puanda kalan Galatasaray 6. sıraya düşerken, 1 maçı eksik olan Beşiktaş haftayı 18. sırada kapattı.

İşte oluşan puan durumu ve haftanın fikstürü: