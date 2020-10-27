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    Süper Lig'de puan durumu ve 7. haftanın maçları

    Süper Lig'de puan durumu ve 7. haftanın maçları

    Karagümrük'ü 2-0 yenerek formunu koruyan Alanyaspor haftayı yine lider kapattı. Trabzonspor'u yenen Fenerbahçe 2. sırada bulunurken; Galatasaray ise Erzurumspor'dan aldığı 3 puanla 3. sıraya yerleşti.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 10:22
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 10:59
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    Süper Lig'in 6. haftası dün oynanan Denizlispor-Beşiktaş ve Sivasspor-Rizespor maçlarıyla tamamlandı.

    BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR TOPARLADI

    Bu hafta daha önce şampiyonluk yaşamış takımlardan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir 3 paun alırken; sadece Trabzonspor puan kaybetti.

    Evinde Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe 3-1'lik skorla ezeli rakibini geçti. Galatasaray ise zorlu Erzurum deplasmanında 3 puanı 2-1'lik skorla almayı başardı. Uzun süredir kötü sonuçlar alan ancak Trabzonspor galibiyetiyle hayat bulan Başakşehir bu haftanın da kazanan ekibi oldu. Antalyaspor'u 5-1 yenen İstanbul ekibi haftayı 3 puanla kapattı.

    22 gündür maça çıkmayan Beşiktaş ise Denizlispor'u deplasmanda 3-2 yenerek rahat bir nefes aldı.

    Süper Lig de puan durumu ve 7. haftanın maçları #1

    ALANYA YİNE LİDER

    Haftayı Karagümrük'ü 2-0 yenen Alanyaspor 16 puanla lider kapatırken onları 14 puanla Fenerbahçe izledi. Sezona iyi başlayan ancak çalkantılı bir döneme giren Galatasaray da aldığı galibiyetle liderin 6 puan arkasında 3. sırada yer alıyor.

    BEŞİKTAŞ'IN 1 MAÇI EKSİK

    5. haftayı bay geçtiği için 1 maçı eksik olan Beşiktaş 12. sırada bulunurken; Trabzonspor ise 5 puanla 18. sırada yer aldı. Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir ise 7 puanla 11. sıraya yerleşti.

    Bu sonuçların ardından puan durumundaki son durum ve bu haftanın programı şöyle:

    Süper Lig de puan durumu ve 7. haftanın maçları #2

    Süper Lig de puan durumu ve 7. haftanın maçları #3

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