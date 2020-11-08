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Süper Lig'de puan durumu ve 9. haftanın programı

Süper Lig'de puan durumu ve 9. haftanın programı

Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray haftanın en karlı takımı olurken Alanyaspor ve Fenerbahçe ise kaybettikleri puanlarla rakipleriyle arasındaki farkın inmesine neden oldu.