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    Süper Lig'de puan durumu ve 9. haftanın programı

    Süper Lig'de puan durumu ve 9. haftanın programı

    Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray haftanın en karlı takımı olurken Alanyaspor ve Fenerbahçe ise kaybettikleri puanlarla rakipleriyle arasındaki farkın inmesine neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2020 - 21:20
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 21:51
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    Süper Lig'de 8. hafta maçları sonuçlandı.

    Alanyaspor'un Trabzonspor'la berabere kaldığı, Fenerbahçe'nin kendi evinde Konyaspor'a yenildiği haftada Galatasaray, Sivasspor deplasmanında altın değerinde bir 3 puan alarak şampiyonluk yarışına yeniden ortak oldu.

    Geçen haftayı lider olarak bitiren Fenerbahçe, Konyaspor mağlubiyeti sonrası 1 maç eksiği bulunan Alanyaspor'un arkasında 2. sıraya geriledi. Galatasaray ise lider Alanyaspor ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1'e indirerek milli maç arasına moralli girdi.

    Öte yandan lige kötü başlayan Başakşehir de 1-0 geriye düştüğü Gençlerbirliği maçında 80. dakikadan sonra oynadığı müthiş futbolla maçı 2-1 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla 4. sıraya yerleşti.

    BEŞİKTAŞ KAYBETTİ

    Beşiktaş bu haftayı üzgün kapatan takımlar arasında yerini aldı. Gaziantep deplasmanında 3-1'lik yenilgi alan Kartal, 10 puanla 11. sırada yer alıyor.

    MİLLİ ARANIN ARDINDAN MAÇ PROGRAMI

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