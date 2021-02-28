Süper Lig'de puan durumu ve gelecek 5 haftanın programı

Süper Lig'de puan durumu ve gelecek 5 haftanın programı

Süper Lig'de 27. hafta yapılan 10 maçın ardından sona erdi. İşte sonuçların ardından oluşan puan durumu ve gelecek 5 haftanın fikstürü.

Süper Lig'in 27. haftası Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla sona erdi. Birbirinden zorlu karşılaşmaların oynandığı haftada Galatasaray zirveyi bırakmadı.

Sarı-kırmızılılar BB Erzurumspor'u 2-0 yenerken, Beşiktaş, Denizlispor'u 3-0 gibi farklı bir skorla geçti. Fenerbahçe ise Trabzonspor deplasmanından Pelkas'ın klas golüyle 3 puanla döndü.

PUAN DURUMU

Bu sonuçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

GELECEK 5 HAFTANIN PROGRAMI