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    Süper Lig'de puan durumu ve gelecek 5 haftanın programı

    Süper Lig'de puan durumu ve gelecek 5 haftanın programı

    Süper Lig'de 27. hafta yapılan 10 maçın ardından sona erdi. İşte sonuçların ardından oluşan puan durumu ve gelecek 5 haftanın fikstürü.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2021 - 21:27
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    Süper Lig'in 27. haftası Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla sona erdi. Birbirinden zorlu karşılaşmaların oynandığı haftada Galatasaray zirveyi bırakmadı.

    Sarı-kırmızılılar BB Erzurumspor'u 2-0 yenerken, Beşiktaş, Denizlispor'u 3-0 gibi farklı bir skorla geçti. Fenerbahçe ise Trabzonspor deplasmanından Pelkas'ın klas golüyle 3 puanla döndü.

    PUAN DURUMU

    Bu sonuçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

    Süper Lig de puan durumu ve gelecek 5 haftanın programı #1

    GELECEK 5 HAFTANIN PROGRAMI

    Süper Lig de puan durumu ve gelecek 5 haftanın programı #2

    Süper Lig de puan durumu ve gelecek 5 haftanın programı #3

    Süper Lig de puan durumu ve gelecek 5 haftanın programı #4

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