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Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü
Süper Lig'de 35. haftanın kapanış maçında, Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek zirve takibini devam ettirdi. Bu maçla puan durumu son şeklini aldı.
- Haber Merkezi
- 18.04.2021 - 21:31
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i 2 -1 mağlup etti.
Bu skorla sarı-lacivertli ekip puanını 69'a çıkarırken, rakibi Bşakşehir, 33 puanda kalarak küme düşme hattından yukarı çıkamadı.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI HAFTADA LİDER KAN KAYBETTİ
Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın kazandığı haftada Beşiktaş, Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp 3 puandan olmuştu.
Bu skorlarla Süper Lig'de puan durumu şekillendi
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
GELECEK HAFTANIN FİKSTÜRÜ