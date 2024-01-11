Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın programı
ensonhaber.com

Süper Lig'de ertelenen 16. hafta oynanan 2 maçla tamamlandı.

Sivasspor ile Galatasaray arasındaki mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken Trabzonspor ise Samsunspor'u 2-1 yendi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 hafta sonra eşitlik bozuldu.

Konyaspor'u 7-1 mağlup eden Fenerbahçe zirvede yalnız kalırken Galatasaray, 2. sırada yer aldı.

Süper Lig'de görünüm

16. haftanın sonuçları:

Pendikspor-Antalyaspor: 0-1

Alanyaspor-Ankaragücü: 1-1

Kasımpaşa-Başakşehir: 0-3

Rizespor-Beşiktaş: 0-4

Hatayspor-Gaziantep FK: 0-0

Fatih Karagümrük-Kayserispor: 4-1

Adana Demirspor-İstanbulspor: 2-2

Fenerbahçe-Konyaspor: 7-1

Sivasspor-Galatasaray: 1-1

Trabzonspor-Samsunspor: 2-1

Puan durumu:

20. haftanın programı:

13 Ocak Cumartesi

13.30 Hatayspor-Pendikspor

13.30 Ankaragücü-Kasımpaşa

16.00 Başakşehir-Alanyaspor

19.00 Rizespor-Adana Demirspor

19.00 Beşiktaş-Fatih Karagümrük

14 Ocak Pazar

13.30 İstanbulspor-Konyaspor

16.00 Antalyaspor-Trabzonspor

16.00 Samsunspor-Sivasspor

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe

15 Ocak Pazartesi

20.00 Galatasaray-Kayserispor