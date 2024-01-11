Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın programı

Süper Lig'de ertelenen 16. hafta oynanan 2 maçla tamamlandı.
Sivasspor ile Galatasaray arasındaki mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken Trabzonspor ise Samsunspor'u 2-1 yendi.
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 hafta sonra eşitlik bozuldu.
Konyaspor'u 7-1 mağlup eden Fenerbahçe zirvede yalnız kalırken Galatasaray, 2. sırada yer aldı.
Süper Lig'de görünüm
16. haftanın sonuçları:
Pendikspor-Antalyaspor: 0-1
Alanyaspor-Ankaragücü: 1-1
Kasımpaşa-Başakşehir: 0-3
Rizespor-Beşiktaş: 0-4
Hatayspor-Gaziantep FK: 0-0
Fatih Karagümrük-Kayserispor: 4-1
Adana Demirspor-İstanbulspor: 2-2
Fenerbahçe-Konyaspor: 7-1
Sivasspor-Galatasaray: 1-1
Trabzonspor-Samsunspor: 2-1
Puan durumu:
20. haftanın programı:
13 Ocak Cumartesi
13.30 Hatayspor-Pendikspor
13.30 Ankaragücü-Kasımpaşa
16.00 Başakşehir-Alanyaspor
19.00 Rizespor-Adana Demirspor
19.00 Beşiktaş-Fatih Karagümrük
14 Ocak Pazar
13.30 İstanbulspor-Konyaspor
16.00 Antalyaspor-Trabzonspor
16.00 Samsunspor-Sivasspor
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe
15 Ocak Pazartesi
20.00 Galatasaray-Kayserispor
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış