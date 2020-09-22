Süper Lig'de puan durumu ve haftanın maçları

Süper Lig'de puan durumu ve haftanın maçları

Süper Lig'de pandeminin gölgesinde 2. haftayı da geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta sürpriz sonuçlar ortaya çıkarırken, yeni haftada ise oldukça zorlu maçlar dikkat çekiyor.

Süper Lig'in 2. haftası, dün oynanan Fenerbahçe-Hatayspor maçının ardından sona erdi.

BERABERLİK HAFTASI

2. haftanın ardından oluşan puan durumunda Galatasaray ve Alanyaspor 6 puanla zirveyi paylaşırken, 2'de 2 yapan sadece 2 takım olması da dikkat çekti.

HAFTANIN KAZANANI GALATASARAY

Haftanın en kritik maçı olan Başakşehir-Galatasaray maçından, sarı-kırmızılı takım zaferle ayrılırken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor zorlu mücadelelerden 1 puan alabildi.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir, Hatayspor ve Galatasaray mağlubiyetlerinin ardından 2 maçta da puan alamayınca 0 puanla lig sonuncusu olarak dikkat çekiyor.

ERKEN DERBİ

3. haftada lige iyi bir başlangıç yapan Galatasaray ve iddialı kadrosuyla şampiyonluğu arzulayan Fenerbahçe, Türk Telekom Arena'da karşılaşacak.

Son şampiyon Başakşehir ligin yeni ekiplerinden Karagümrük deplasmanına konuk olurken; Beşiktaş ve Trabzonspor da yine zorlu maçlara çıkacak.

Siyah-beyazlılar Konya deplasmanında ter dökecekken, bordo-mavililer evinde Yeni Malatya'yı konuk edecek.