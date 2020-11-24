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    Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

    Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

    Süper Lig'in ilk 9 haftası geride kalırken, Antalyaspor'u da yenen Alanyaspor liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe 2., Galatasaray 3., bir maç eksiği bulunan Beşiktaş ise 7. sırada yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 09:28
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    Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor...

    Antalyaspor'u da yenen ligin sürpriz takımı Alanyaspor, 1 maç eksiği olmasına rağmen topladığı 20 puanla liderliğini sürdürdü.

    Gençlerbirliği'ni 5-1 yenen Fenerbahçe ise haftayı 2. sırada kapattı.

    BEŞİKTAŞ DERBİ ÖNCESİ MORAL BULDU

    Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek kötü gidişe dur diyen siyah-beyazlılar, pazar günü Kadıköy'de oynanacak dev derbi öncesi moral depoladı.

    TEK PUAN KAYBI GALATASARAY'DAN

    Trabzonspor, Abdullah Avcı ile tam 57 gün sonra maç kazanırken, 4 büyükler arasında puan kaybeden tek takım ise Galatasaray oldu. Kayserispor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin 3 puan gerisine düştü.

    HAFTANIN FİKSTÜRÜ

    Süper Lig de puan durumu ve haftanın programı #1

    PUAN DURUMU

    Süper Lig de puan durumu ve haftanın programı #2

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