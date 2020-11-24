- Haberler
- Futbol Haberleri
- Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı
Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı
Süper Lig'in ilk 9 haftası geride kalırken, Antalyaspor'u da yenen Alanyaspor liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe 2., Galatasaray 3., bir maç eksiği bulunan Beşiktaş ise 7. sırada yer aldı.
- Haber Merkezi
- 24.11.2020 - 09:28
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor...
Antalyaspor'u da yenen ligin sürpriz takımı Alanyaspor, 1 maç eksiği olmasına rağmen topladığı 20 puanla liderliğini sürdürdü.
Gençlerbirliği'ni 5-1 yenen Fenerbahçe ise haftayı 2. sırada kapattı.
BEŞİKTAŞ DERBİ ÖNCESİ MORAL BULDU
Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek kötü gidişe dur diyen siyah-beyazlılar, pazar günü Kadıköy'de oynanacak dev derbi öncesi moral depoladı.
TEK PUAN KAYBI GALATASARAY'DAN
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile tam 57 gün sonra maç kazanırken, 4 büyükler arasında puan kaybeden tek takım ise Galatasaray oldu. Kayserispor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin 3 puan gerisine düştü.
HAFTANIN FİKSTÜRÜ
PUAN DURUMU