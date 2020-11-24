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Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

Süper Lig'in ilk 9 haftası geride kalırken, Antalyaspor'u da yenen Alanyaspor liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe 2., Galatasaray 3., bir maç eksiği bulunan Beşiktaş ise 7. sırada yer aldı.