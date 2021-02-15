Süper Lig'de sahalar çamura döndü, TFF'den ses yok

Türkiye'deki futbol sahaları her geçen gün daha da kötüye giderken, Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zemini ise adeta halı gibi.

Türk futbolunda yıllardır süren zemin sorunu, bu sezon iyice ayyuka çıktı.

Son olarak dünkü Galatasaray-Kasımpaşa maçının adeta çamurun üstünde oynanması, hem futbolcu sağlığı hem de izleyiciler için can sıkıcı bir hal almaya başladı.

Başta Erzurumspor, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'ın stat zeminleri olmak üzere Türkiye'deki birçok futbol sahası tarlaya dönerken, TFF'nin konuyla ilgili hiçbir yaptırım uygulamaması herkesi şaşırtıyor.

OLİMPİYAT STADI'NIN ZEMİNİ HALI GİBİ

Diğer taraftan Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zemininin mükemmel olması, 'Demek ki istenilince yapılıyor' yorumlarını da beraberinde getirdi.