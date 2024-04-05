Süper Lig'de şampiyon kim olur? Euro Club Index'ten yeni tahmin

Süper Lig'de 2023/24 sezonunun son 8 haftasına girildi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı devam ederken futbol veri sitesi Euro Club Index, sezon sonu puanları için yaptığı tahmini güncelledi.
Küme düşecek takımlar
Euro Club Index verilerine göre ligi son sırada tamamlayacak takım 17 puanla İstanbulspor olacak.
Fatih Karagümrük'ün kalan haftalarda 8 puan toplayarak 38 puanla ligi 19. sırada tamamlayacağı öngörüldü.
Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor topladığı 38 puanla küme düşen üçüncü takım olarak gösterildi.
Süper Lig'den düşecek son takımın 4 puanla Gaziantep FK olacağı, Konyaspor'un ise averajla ligde kalacağı tahmin edildi.
"Şampiyon Galatasaray olur"
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 4 sırası ise şöyle:
1- Galatasaray: 101 puan
2- Fenerbahçe: 99 puan
3- Trabzonspor: 65 puan
4- Beşiktaş: 60 puan
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