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Süper Lig'de şampiyon kim olur? Euro Club Index'ten yeni tahmin

Süper Lig'de şampiyon kim olur? Euro Club Index'ten yeni tahmin Süper Lig'de 2023/24 sezonunun son 8 haftasına girildi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı devam ederken futbol veri sitesi Euro Club Index sezon sonu puanları için yaptığı tahmini güncelledi.