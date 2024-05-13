Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Süper Lig'de şampiyonluk yarışında 6 puan önde bulunan Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde veya son hafta oynanacak olan Konyaspor maçının herhangi birinde 1 puan alırsa şampiyon olacak.

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Sezonun sona ermesine kısa bir zaman kala Galatasaray’da şampiyonluk sesleri daha yüksek çıkmaya başladı.

Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farkı koruyan sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük'ü yenerek gözünü derbiye çevirdi. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise önümüzdeki hafta oynanacak.

Galatasaray, 65 sezonu geride kalan Süper Lig’de 24. kez kupaya uzanmanın hesaplarını yapıyor.

Derbide beraberlik bile Galatasaray'ı şampiyon yapacak

Süper Lig’in 36. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'a, Fenerbahçe derbisinde 1 puan dahi şampiyonluğu ilan etmek için yetecek.

Galatasaray'ın sahasında derbide Fenerbahçe'ye yenilmesi halinde ise şampiyonluk yarışı son haftaya kalacak.

Son hafta Galatasaray yenilirse şampiyon Fenerbahçe olur

Son hafta oynanacak olan Konyaspor-Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların en az 1 puan alması da şampiyonluğa yetecek.

Fenerbahçe'nin ise 2 maçını da kazanıp, Galatasaray'ın son hafta yenilmesini beklemekten başka çaresi yok.

İkili averaj belirsiz

Süper Lig'de ikili averaj sistemi kullanılmaya devam ediyor. Taraflar arasında puan eşitliği durumunda ilk olarak takımlar arasında oynanan maçlardaki sonuçlar dikkate alınıyor ve ikili averaj hesaplanıyor.

Eğer bu maçlarda da puan ve gol averajı eşit ise, genel averaja bakılır. Eğer tüm bu hesaplamalar sonucunda hala bir üstünlük sağlanamazsa, daha fazla gol atan takım üstün sayılır. Tüm bu adımlar sonuç vermezse, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği diğer kriterler devreye girer.