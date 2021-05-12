Süper Lig'de şampiyonluk yarışı

Süper Lig'in 41. haftası geride kalırken, şampiyonluk yarışı 3 takım arasında devam ediyor.

Süper Lig'de 41 haftay geride bırakırken, şampiyonluk yarışında nefes kesen mücadeleler yaşanıyor.

Dün akşam oynanan maçlarda sürpriz sonuçlar alındı ve şampiyonluk yolunda geceden en avantajlı çıkan takım Galatasaray oldu.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN BEKLENMEDİK MAĞLUBİYET

Lider Beşiktaş, evinde Karagümrük'ü ağırladı. Mutlak galibiyet gözüyle bakılan maçta siyah-beyazlılar 10 kişi kalmış rakibine 2-1 yenilerek 3 puanı bıraktı.

Kendi evinde oynayan bir diğer takım da Fenerbahçe... Sarı-lacivertli ekip sahasında Sivasspor'u ağırladı ve maçtan anadolu ekibi 2-1 galip çıkarken, Fenerbahçe de 3 puandan olarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

GALATASARAY'IN ZAFERİ

Gecenin kazananı Galatasaray ise deplasmanda rakibi Denizlispor'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında çok büyük bir şans elde etti.

SON HAFTA OYNANACAK MAÇLAR

Son haftaya girilirken Beşiktaş'ın 81, Galatasaray'ın 81 ve Fenerbahçe'nin 79 puanı bulunuyor.

42. haftada Beşiktaş Göztepe deplasmanına giderken Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

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