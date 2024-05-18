Süper Lig'de Samsunspor ile Alanyaspor yenişemedi Süper Lig'in 37. haftasındaki Samsunspor, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 37. hafta karşılaşmasında Samsunspor, Alanyaspor'u sahasında konuk etti.

Çekişmeli geçen mücadele 1-1 sona erdi.

İlk yarı

14. dakika Alanyaspor 1-0 öne geçti. Augusto'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'un yanından ağlara gitti.

31. dakikada misafir takımın sağ taraftan kazandığı serbest atışı Balkovec kullandı. Balkovec'in ceza sahasının hemen önünden direkt kaleye vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'un müdahalesiyle oyun alanına döndü.

36. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Sol çaprazdan kazanılan serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ön direğe şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, direk dibinden son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-0 misafir ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu arada iki takımın oyuncuları maça, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışını temsil eden üzerinde Atatürk ve Bandırma Vapuru baskısı bulunan tişörtlerle çıktı.

İkinci yarı

60. dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Ani gelişen atakta Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji, önce kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı sonra da defans oyuncusunu çalımlayarak plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

79. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Ani gelişen atakta sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine giren Hwang'un şutunda, kaleci Okan Kocuk topu son anda çeldi.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Samsunspor: 1 - Alanyaspor: 1

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Murat Altan

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 77 Schindler), Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Soner Gönül (Dk. 55 Bola), Bennasser, Taylan Antalyalı (Dk. 90 Osman Çelik), Holse, Ntcham (Dk. 55 Fofana), Emre Kılınç, Mouandilmadji

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Balkovec, Fer (Dk. 86 Novais), Richard, Oğuz Aydın (Dk. 46 Yusuf Özdemir), Efecan Karaca, Augusto (Dk. 65 Janvier), Ahmed Hassan (Dk. 65 Hwang)

Goller: Dk. 14 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Dk. 60 Mouandilmadji (Yılport Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 75 Zeki Yavru (Yılport Samsuspor)