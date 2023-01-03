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    Süper Lig'de seyirci rekoru Galatasaray'da

    Süper Lig'de geride kalan 2022 yılında 4,9 milyon taraftar tribünden maç izledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 13:16
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 13:31
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    Süper Lig'de seyirci rekoru Galatasaray'da

    Passolig'in 2022 yılı verilerine göre, futbol müsabakalarına taraftarın ilgisi arttı. Geride kalan yılda 4,9 milyon taraftar, maçı yerinde izleme fırsatı buldu.

    En fazla seyircili maç

    2022'de en çok taraftarın izlediği karşılaşma, 2022-23 Süper Lig sezonu 13. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi oldu. 5 Kasım'da oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçı, 49 bin 602 taraftar izledi.

    Avrupa kupalarında ise 2021-22 sezonunda oynanan Galatasaray-Barcelona karşılaşmasını 50 bin 111 kişi takip etti. Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray sahasında 2-1 yenilmiş, deplasmanda ise golsüz berabere kalarak elenmişti.

    Galatasaray

    En az seyircili maç

    AA'nın haberine göre; 2022'de sezonunun 14. haftasında oynanan ve 129 kişinin izlediği Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçı, en az taraftarın izlediği karşılaşma oldu.

    2022-23 Süper Lig sezonu Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'na kadar olan 14 haftalık seyirci ortalamaları ise şöyle:

    Takımlar

    Toplam seyirci

    Maç başına seyirci

    1

    Galatasaray

    229.606

    45.921

    2

    Fenerbahçe

    320.187

    40.023

    3

    Beşiktaş

    246.322

    35.189

    4

    Trabzonspor

    160.232

    26.705

    5

    Adana Demir

    99.998

    20.000

    6

    Ankaragücü

    86.100

    12.300

    7

    Antalyaspor

    79.126

    11.304

    8

    Kayserispor

    70.600

    10.086

    9

    Konyaspor

    54.176

    9.029

    10

    Hatayspor

    49.617

    8.270

    11

    Giresunspor

    37.691

    6.282

    12

    İstanbulspor

    28.213

    4.702

    13

    Alanyaspor

    26.343

    3.763

    14

    Sivasspor

    27.099

    3.387

    15

    Ümraniyespor

    21.759

    3.108

    16

    Kasımpaşa

    20.086

    2.869

    17

    Gaziantep FK

    14.235

    2.847

    18

    Başakşehir

    21.824

    2.728

    19

    Karagümrük

    12.306

    1.758

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