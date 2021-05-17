Süper Lig'de sezonun en iyi 11'i

Süper Lig'de sezon sona erdi. 42 haftalık süreçte en iyi performansı sergileyen oyunculardan ilk 11 yaptık.

2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu. 42 hafta boyunca son maça kadar süren heyecanda birçok futbolcu takımının başarısı için ter döktü.

Oldukça çekişmeli geçen 42 haftanın ardından, en iyi performans sergileyen futbolculardan bir 11 yaptık.

Editörlerimizin, bazı mevkilerde birden fazla oyuncu ön plana çıktığı için karar vermekte zorlandığı kadroyu sizlerle paylaşıyoruz.

Sizin de en iyi 11'inizi yorumlarda bekliyoruz...

Sezonun en iyi 11'i: Altay, Rosier, Szalai, Marcao, Caner, Josef, Atiba, Pelkas, Boupendza, Ghezzal, Aboubakar