Süper Lig'de sezonun en kötü 11'i

Beşiktaş'ın şampiyon olarak tamamladığı Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda en kötü performansı gösteren futbolculardan bir ilk 11 kurduk.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla sona erdi. Büyük bir çekişmeye sahne olan ligde bazı futbolcular ise kendisinden beklenen performansın altında kaldı.

Bazı futbolcuların sakatlık bazılarının ise form grafiği olarak düşük olduğu gözlemlense de futbolseverler, 42 hafta boyunca nefes kesen bir lig izledi.

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Kralspor'un belirlediği en kötü 11: Mert Günok, Şener, Tisserand, Lemos, Novak, Mensah, Dorukhan, Perotti, Feghouli, Samatta, Falcao