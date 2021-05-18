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    Süper Lig'de sezonun en kötü 11'i

    Beşiktaş'ın şampiyon olarak tamamladığı Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda en kötü performansı gösteren futbolculardan bir ilk 11 kurduk.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 10:48
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 10:55
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    Süper Lig'de sezonun en kötü 11'i

    Süper Lig'de 2020-2021 sezonu Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla sona erdi. Büyük bir çekişmeye sahne olan ligde bazı futbolcular ise kendisinden beklenen performansın altında kaldı.

    Bazı futbolcuların sakatlık bazılarının ise form grafiği olarak düşük olduğu gözlemlense de futbolseverler, 42 hafta boyunca nefes kesen bir lig izledi.

    Editörlerimizin sezon boyunca sizin yaptığınız yorumlardan yola çıkarak oluşturduğu en kötü ilk 11'e sizin de katkı sağlayacağınızı düşünüyoruz. Kendi en kötü 11'inizi yorum kısmına yazarak fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın.

    Kralspor'un belirlediği en kötü 11: Mert Günok, Şener, Tisserand, Lemos, Novak, Mensah, Dorukhan, Perotti, Feghouli, Samatta, Falcao

    Süper Lig de sezonun en kötü 11 i #1

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