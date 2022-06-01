Süper Lig'de sezonun VAR raporu

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle VAR istatistikleri de ortaya çıktı. İlk yarıda 58 olan ‘VAR’ın müdahale ettiği pozisyon sayısı ikinci devrede 101’e çıktı.

Süper Lig’de 2021-22 sezonunun ilk yarısını 49 maçta 58 müdahalesiyle tamamlamıştık. İkinci devre 101 karar daha VAR müdahalesiyle değişti, tartışmalar “Gelsin bir baksın kardeşimciler” ile “Protokol böyle söylüyorcular” arasında sürüp gitti.

Hürriyet'ten Murat Fevzi Tanırlı'nın haberine göre; VAR’da iptal edilen 40 golün 24’ü ofsayt, 13’ü faul, 3’ü elle oynama gerekçesiyle. Verilen penaltılarda ise faul ve elle oynama farkı yok denecek kadar az. Hatta ligin ikinci yarısında VAR müdahalesi ile verilen 41 penaltıdan 22’si elle oynama, 19’u faul gerekçesiyle. Premier Lig’de sezon boyunca değişen karar ise sadece 120. İngilizlerde VAR ile verilen penaltı sayısı 38.

En çok Trabzonspor lehine karar verildi

20 takımdan 7’si sezonu kazançlı kapattı. 5 takım ne kâr ne zarar ederken, 8 takım zarar yazdı.

Trabzon, lehine en çok karar değişen ve en kazançlı (+9) takım oldu. 14 maçında 19 VAR müdahalesinden 14’ü lehineydi.

Başakşehir’in 9 maçında 12 karar (6’sı lehine 6’sı aleyhine) değişti. İlginç istatistik, VAR müdahalesi yaşanan hiçbir maçtan mağlup ayrılmamaları (7G-2B).

Rizespor’un 18, Göztepe’nin 16 maçında VAR müdahalesi yaşandı. İkisi de bu maçların 11’ini kaybetti.

Antalya, Başakşehir ile birlikte VAR müdahalesiyle en az maçta (9) karşılaşan takım oldu. Ancak Akdeniz ekibi ligin en şanssızıydı. Değişen 11 karardan sadece 2’si lehine sonuçlandı.

VAR, en çok Altay’ın maçlarında sahaya karıştı. Siyah beyazlıların 19 maçında 22 karar değişti (12’si lehine, 10’u aleyhine).

Sadece 16.haftada hiç VAR müdahalesi yaşanmadı.

26. haftadaki Göztepe-G.Saray sezon rekoru kırıldı, 4 karar değişti. VAR da Mete Kalkavan vardı.

VAR'ı tanımayan hakemler

Rize-Adana Demir’de H.Umut Meler, Altay-Rize’de Fırat Aydınus, G.Antep-Malatya’da Ümit Öztürk, Göztepe-Kasımpaşa’da Atilla Karaoğlan VAR davetine rağmen izleyip kararlarından vazgeçmedi.

VAR'ın müdahake etmediği pozisyonlar

VAR’ın müdahale etmediği ancak ‘açık ve bariz mi?’ kuyusunda boğulup “VAR çağırmalı mıydı?” tartışması yaşanan haftalar da çoktu. “Net penaltı”, “Bariz gol şansı değil mi?”, “Kırmızı verse daha doğru olmaz mıydı?”, “Bu penaltı nasıl tekrar ettirilmez?” tepkileri verilen 116 pozisyon ve olası VAR müdahaleleri yaşandı.

4 büyüklerin VAR istatistiği

Trabzonspor artılar

1.Hafta: Y.Malatya: Rakibin 2 golü iptal edildi

8.Hafta: Kayserispor: Penaltı kazandı

9. Hafta: F.Bahçe: Penaltı kazandı

14. Hafta: Karagümrük: Penaltı kazandı

14. Hafta: Karagümrük: Penaltı tekrar edildi.

22.Hafta: Giresun: Penaltı kazandı

22.Hafta: Giresun: Penaltı tekrar edildi

27. Hafta: Kayseri: Penaltı kazandı

28. Hafta: F.Bahçe: Rakibi kırmızı kart gördü

33. Hafta: Karagümrük: Rakibin penaltısı iptal edildi

34.Hafta: ADS: Penaltı tekrar edildi

36.Hafta: Hatay: Penaltı kazandı

37.Hafta: Altay: Penaltı tekrar edildi

Trabzonspor eksiler

1.Hafta: Penaltı iptal edildi.

11.Hafta: Rizespor: Rakibine penaltı verildi

23.Hafta: G.Saray: Rakibine penaltı verildi

30.Hafta: Rize: Rakibine penaltı verildi

36.Hafta: Hatay: Rakibine gol verildi

Galatasaray artılar

1.Hafta: Giresun: 1) Penaltı kazandı 2) Rakip kırmızı gördü

22.Hafta: Kasımpaşa: Rakibin golü iptal edildi.

23.Hafta: Trabzon: Penaltı kazandı.

26.Hafta: Göztepe: 2 penaltı kazandı

27.Hafta: Rize: Penaltı kazandı.33.Hafta: Y.Malatya: Golü verildi.

Galatasaray eksiler

1.Hafta: Giresunspor: Marcao kırmızı kart gördü

6.Hafta: Kayserispor: Rakibine penaltı verildi

13. Hafta: F.Bahçe: Golü iptal edildi.

15.Hafta: Altay: Rakibine penaltı verildi.

21.Hafta: Hatay: Rakibine penaltı verildi.

26.Hafta: Göztepe: Rakibine penaltı verildi.

26.Hafta: Göztepe: Penaltı iptal edildi.

31.Hafta: Karagümrük: Rakibine penaltı verildi.

37. Hafta: ADS: Golü iptal edildi.

Beşiktaş artılar

7.Hafta: Altay: Rakibe verilen penaltı iptal edildi.

9. Hafta: Başakşehir: Penaltı kazandı

13.Hafta: Alanya: Rakibin golü iptal edildi.

20. Hafta: Rize: Penaltı kazandı

25. Hafta: ADS: Rakibin golü iptal edildi

27. Hafta: Sivas: Penaltı kazandı

36. Hafta: F.Bahçe: Penaltı kazandı

37. Hafta: Göztepe: Rakip kırmızı gördü

Beşiktaş eksiler

7.Hafta: Altay: Golü iptal edildi

11.Hafta: Hatay: Golü iptal edildi.

14.Hafta: Giresun: Rakibe penaltı verildi.

14.Hafta: Giresun: Kırmızı kartla oyuncusu atıldı.

15.Hafta: Kasımpaşa: Golü iptal edildi.

21.Hafta: G.Antep: Golü iptal edildi.

23.Hafta: Y.Malatya: Rakibe penaltı verildi.

23.Hafta: Sivas: Rakibe penaltı verildi.

37.Hafta: Göztete: Kırmızı kartla oyuncusu atıldı.

Fenerbahçe artılar

12.Hafta: Kayserispor: 2 Penaltı kazandı

13. Hafta: G.Saray: Rakibin golü iptal edildi.

29. Hafta: Alanya: Penaltı kazandı

33. Hafta: Göztepe: Penaltı kazandı

34. Hafta: Rize: Penaltı kazandı

Fenerbahçe eksiler