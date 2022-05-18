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    Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

    Süper Lig'de 38. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
    • 18.05.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 17:11
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    Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı

    Süper Lig'de 2021-2022 sezonu önümüzdeki hafta oynanacak maçlar ile sona erecek.

    Ligin son haftasında oynanacak maçların programları belli olmuştu. Maçları yönetecek hakemler de belli oldu.

    Süper Lig'in 38. haftasında görev yapacak hakemler:

    Cuma

    • Antalyaspor- Galatasaray : Yasin Kol
    • Gaziantep FK-Rizespor: Emre Kargın

    Cumartesi

    • Sivasspor-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
    • Altay-Kasımpaşa: Çağdaş Altay
    • Beşiktaş -Konyaspor: Sarper Barış Saka
    • Yeni Malatyaspor- Fenerbahçe : Volkan Bayarslan

    Pazar

    • Başakşehir-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
    • Karagümrük-Alanyaspor: Fırat Aydınus
    • Adana Demirspor-Göztepe: Adem Cinek
    • Hatayspor-Giresunspor: Ali Palabıyık

    Süper Lig de son haftanın hakemleri açıklandı #1


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