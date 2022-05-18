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Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 38. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
- 18.05.2022 - 16:20
- Güncelleme : 18.05.2022 - 17:11
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu önümüzdeki hafta oynanacak maçlar ile sona erecek.
Ligin son haftasında oynanacak maçların programları belli olmuştu. Maçları yönetecek hakemler de belli oldu.
Süper Lig'in 38. haftasında görev yapacak hakemler:
Cuma
- Antalyaspor- Galatasaray : Yasin Kol
- Gaziantep FK-Rizespor: Emre Kargın
Cumartesi
- Sivasspor-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
- Altay-Kasımpaşa: Çağdaş Altay
- Beşiktaş -Konyaspor: Sarper Barış Saka
- Yeni Malatyaspor- Fenerbahçe : Volkan Bayarslan
Pazar
- Başakşehir-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
- Karagümrük-Alanyaspor: Fırat Aydınus
- Adana Demirspor-Göztepe: Adem Cinek
- Hatayspor-Giresunspor: Ali Palabıyık