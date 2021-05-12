Süper Lig'de son maçı kazanan 400 milyon TL'nin sahibi olacak

Süper Lig'de son hafta şampiyon olan takım 404 milyon TL'yi kasasına koyacak.

Süper Lig'de cumartesi günü şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım dev bir gelirin de sahibi olacak.

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev çekişmede şampiyonu belki de 1 gol belirleyecek. Beşiktaş, son haftaya 2 gol averajı ve gol sayısı fazlasıyla girdi.

Son hafta Beşiktaş, Galatasaray'dan 2 eksik farkla Göztepe deplasmanında kazansa bile şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Galatasaray ise evindeki Yeni Malatyaspor maçında farklı kazanıp kulağını da İzmir'e çevirecek.

KAZANAN 400 MİLYON TL’Yİ KASASINA KOYACAK

Cumartesi akşamı 22.15'te ipi göğüsleyecek takım şampiyonluk kupasını kazanmasının yanında 400 milyon TL'yi aşan da bir gelir farkını da kasasına koyacak.

Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılacak takım yaklaşık 40 milyon euro (404 milyon TL) gelirin sahibi olacak.