Süper Lig'de şu ana kadar en çok gol atan ve kurtarış yapan oyuncular

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Futbolda dillere pelesenk olmuş 'atanınla tutanın iyi olacak' diye bir cümle vardır.

Şampiyonluğa oynayan takımlar genellikle iyi bir kaleciye ve santrafora sahip oldukları için bu deyim onlar için daha sık kullanılır.

Oysa ki o takımlarda çoğunlukla stoper, orta saha, sol iç ya da sağ kanat da iyidir.

Ama hiçbir zaman, "Şampiyon olmak istiyorsan sağ kanadınla sol için iyi olacak!" diye bir şey söylenmez.

MEŞHUR DEYİM FORVETLER VE KALECİLER İÇİN KULLANILIR

Fakat aslında onların da iyi olması gerekiyordur.

Peki gerçekten bu doğru mu?

İşte biz de sizler için Süper Lig'de şu ana kadar en çok gol atan 5 forveti ve en fazla kurtarış yapan 5 kaleciyi derledik.

SÜPER LİG'İN EN ÇOK GOL ATAN 5 YILDIZI

Ligin ilk 25 haftasında en çok gol atan futbolcular şöyle:

Krzysztof Piatek (Başakşehir) 22 Süper Lig karşılaşması- 18 gol

Simon Banza (Trabzonspor) 20 Süper Lig karşılaşması- 16 gol

Youssef En Nesyri (Fenerbahçe) 23 Süper Lig karşılaşması- 15 gol

Victor Osimhen (Galatasaray) 19 Süper Lig karşılaşması- 14 gol

Edin Dzeko (Fenerbahçe) 24 Süper Lig karşılaşması- 12 gol

EN ÇOK KURTARIŞ YAPAN 5 KALECİ

Ligin ilk 25 haftasında en çok gol atan futbolcular şöyle:

Uğurcan Çakır (Trabzonspor) 23 Süper Lig maçı- 90 kurtarış

Berke Özer (Eyüpspor) 23 Süper Lig maçı- 86 kurtarış

Jakub Slowik (Konyaspor) 23 Süper Lig maçı- 76 kurtarış

Ertuğrul Taşkıran (Alanyaspor) 23 Süper Lig maçı- 68 kurtarış

Erce Kardeşler (Antalyaspor) 19 Süper Lig maçı- 66 kurtarış