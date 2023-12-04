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Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu

Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Kimse bunu beklemiyordu Süper Lig'in dişli ekiplerinden Adana Demirspor, sürpriz bir ayrılığa imza atarak teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı.