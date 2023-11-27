Süper Lig'de sürpriz! Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı Kasımpaşa, 13 maçta 18 puan alan teknik direktörü Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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Süper Lig'de bir kez daha hoca değişikliği yaşandı.

Ligin iyi takımlarından Kasımpaşa, teknik direktörü Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sezona Kemal Özdeş yönetiminde başlayan Kasımpaşa, Süper Lig'de an itibarıyla 18 puanla 8. sırada yer alıyor.

13 maçta 18 puan almıştı

Kasımpaşa bu sezon, ligde Kemal Özdeş yönetiminde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.

Mavi-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Sayın Kemal Özdeş'e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

3. dönemi de sona erdi

Kasımpaşa'da 3. dönemini yaşayan tecrübeli hoca, 4 Nisan 2023'te göreve gelmiş toplam 24 maçta 1,46'lık puan ortalaması yakalamıştı.

Kasımpaşa, Kemal Özdeş'in teknik direktörlüğünde ligdeki son 3 maçtan mağlup ayrılmış ve bu sonuçların ardından eleştirilerin hedefi haline gelmişti.