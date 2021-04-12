Süper Lig'de takımların şampiyonluk varyasyonları

Süper Lig'de hangi takımın nasıl şampiyon olacağını sizler için derledik...

Süper Lig'de artık son haftalara girilirken heyecan giderek yükseliyor.

Şampiyonluk yarışında son düzlüğe girilirken mutlu sona ulaştıracak puan da belli oldu.

GALATASARAY 3 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Son iki maçında Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup olan Galatasaray bay geçtiği haftanın ardından TT Stadı'nda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

LİDER BEŞİKTAŞ BÜYÜK AVANTAJ YAKALADI

Zirvede yer alan Beşiktaş, zorlu BB Erzurumspor virajını 4-2'lik galibiyetle dönerek liderliğini iyice perçinledi, yarışta büyük avantaj yakaladı.

FENERBAHÇE, GAZİANTEP FK'YI 3 GOLLE MAĞLUP ETTİ

Şampiyonluk mücadelesinden kopmayan Fenerbahçe, evinde Gazinatep’i yenerek Punanını 66’ya yükseltti.

ŞAMPİYONLUK PUANI 88

Beşiktaş önündeki 8 maçın 6'sını kazanırsa puanını 88 yaparak hiçbir sonuca bakmaksızın 16. şampiyonluğunu ilan edecek.

İKİNCİ İHTİMAL

İkinci bir ihtimal ise Fenerbahçe'nin ligde tüm maçlarını kazanıp lider Beşiktaş'ın 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alması.

ÜÇÜNCÜ İHTİMAL

Üçüncü ihtimalde Galatasay’ın ligde bütün maçlarını kazanıp, Beşiktaş’ın 3 maçını kaybetmesi ve Fenerbahçe’nin 1 beraberlik alması.

87'ŞER PUANDA BİTERSE BEŞİKTAŞ YİNE ŞAMPİYON

Bu durumda iki takım da Süper Lig'i 87 puanla bitirecek. Beşiktaş ikili averajda ezeli rakibine üstünlük sağladığı için (3-4, 1-1) yine mutlu sona ulaşacak.

Galatasaray ile olan averajda, ilk yarıdaki maçı kazanan Beşiktaş üstün. İkinci maç ligin 40. haftasında Galatasaray’ın evinde oynanacak.

F.BAHÇE 36. HAFTAYI BAY GEÇECEK

Süper Lig'de Fenerbahçe Gaziantep FK ve Başakşehir'le karşılaştıktan sonra 36. haftayı bay geçecek. Sarı-lacivertli takım bay geçtiği haftada lider Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

35. HAFTANIN FİKSTÜRÜ