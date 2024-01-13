Süper Lig'de tarihi anlar! Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ilk kez kullanıldı Süper Lig'in ikinci yarısıyla birlikte kullanılmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ilk kez Başakşehir - Alanyaspor karşılaşmasında kullanıldı.

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Süper Lig'de 20. hafta maçında Başakşehir ile Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı tarihi anlara sahne oldu.

Furkan'ın golü değer kazanmadı

Dakikalar 19'u gösterdiğinde sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Joao Novais'in yaptığı ortayı Deniz Türüç karşıladı.

Dönen topu sağ kanatta kontrol eden Novais altıpasa doğru ortasını yaptı. Furkan Bayır'ın gelişine yaptığı vuruşu kaleci Volkan Babacan kurtardı.

Dönen topa altıpasta tekrar vuran Furkan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonucunda Furkan'ın ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

Bu pozisyon, Süper Lig'de Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin kullanıldığı ilk pozisyon da oldu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)