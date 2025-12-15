Süper Lig'de ilk 16 haftada 14 teknik direktör değişikliği yaşandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı, kaldığı yerden devam ediyor...

Kimisi görevinden istifa ederken kimisi de alınan başarısız sonuçların ardından kovuldu.

Sezonun ilk 16 haftasında 18 takımdan 13'ü, teknik adam değişikliğine gitti.

Son olarak Burak Yılmaz, Gaziantep FK'dan istifa etti.

Öyle ki 2025-2026 sezonunda ilk direktör değişikliğine giden takım Gaziantep FK olmuştu.

TAŞDEMİR GİTTİ, YILMAZ GELDİ: DAHA SONRA O DA GİTTİ...

İsmet Taşdemir yönetiminde yeni döneme 'merhaba' diyen Güneydoğu Anadolu ekibi, ilk 2 haftada Galatasaray ve Konyaspor’a 3-0’lık skorlarla kaybedince Taşdemir ile yollar ayrılmıştı.

İsmet Taşdemir’in yerine göreve getirilen Burak Yılmaz, iyi bir başlangıç yaparak 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 beraberlik aldı.

Ancak Yılmaz'dan gelen istifa kararı sonrası Gaziantep ekibi, bir kez daha yeni hoca aramak zorunda kaldı.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR SEZON BAŞINDA DEĞİŞİKLİK YAŞADI

Gaziantep'in ardından İstanbul temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir, teknik direktör değişikliği yaşadı.

Sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan Kartal’da özellikle Avrupa defterinin erken kapanması bu değişiklikte etkili oldu.

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Arda Turan’ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’e kaybeden siyah-beyazlılar, sonrasında da UEFA Konferans Ligi play-off eleme turunda İsviçre’nin Lausanne takımına elendi.

Söz konusu sonuçların ardından Solskjaer ile 28 Ağustos tarihinde yollar ayrıldı.

Beşiktaş bu ayrılık sonrası teknik direktörlük koltuğunu Sergen Yalçın’a teslim etti.

Fenerbahçe ise sezona Jose Mourinho ile giriş yaptı.

Geçtiğimiz sezon ortaya konan oyun sebebiyle eleştirilen Portekizli teknik adam, yeni dönemde de lige 1 galibiyet, 1 beraberlikle başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3. eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord’u saf dışı bırakan Kanarya, play-off’ta Portekiz ekibi Benfica’ya elendi.

Böylece Fenerbahçe’deki Jose Mourinho dönemi de 29 Ağustos tarihinde son buldu.

Mourinho’nun ardından Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü oldu.

Başakşehir de UEFA Konferans Ligi’nin play-off etabında Romanya ekibi Craiova’ya elenip, ardından ligde de 2 beraberlik yaşayınca Çağdaş Atan ile yol ayrımına gidildi.

Başakşehir, Bundesliga’da Borussia Dortmund’u da çalıştıran Nuri Şahin’e takımı emanet etti.

SELÇUK ŞAHİN VE GISDOL'UN MACERALARI UZUN SÜRMEDİ

Geçtiğimiz sezon Arda Turan idaresinde Süper Lig’i 6. bitiren Eyüpspor, Turan’ın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’in başına geçmesinin ardından A Milli Takım’da Vincenco Montella’nın yardımcılığını yapan Selçuk Şahin’le anlaşmaya vardı.

Ancak 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi sonucu sadece 5 puan toplanınca eflatun-sarılılar, Şahin’e teşekkür etti.

Milli maçlar için verilen arada teknik adam değişikliği yaşayan bir diğer takım ise Kayserispor’du.

Kayseri ekibi, ligde 8 karşılaşmada 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle hanesine yalnızca 5 puan yazdırınca Markus Gisdol’un görevi de sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte fileleri yalnızca 5 kez sarsarken, 17 gol yedi.

EMRE BELÖZOĞLU 267 GÜN GÖREVDE KALDI

Süper Lig’de teknik direktör ayrılığı yaşanan bir başka ekip, Antalyaspor oldu.

Emre Belözoğlu ile kırmızı-beyazlılar, 8 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet gördü.

Özellikle son 3 haftadaki 1-1’lik Kayserispor beraberliği, 2-0’lık Fenerbahçe yenilgisi ve Rizespor’a karşı 5-2 kaybedilen müsabaka ayrılığı kaçınılmaz kıldı.

Bu sonuçların ardından Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetime istifasını sundu ve bu istifa da kabul edildi.

Belözoğlu'ndan sonra takımın başına Erol Bulut getirildi. Bulut idaresindeki Antalya temsilcisi, 6 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

YENİ TAKIMLAR GENÇLERBİRLİĞİ VE FATİH KARAGÜMRÜK DE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Bu sezon yeniden Süper Lig’de mücadele etmeye başlayan Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük de değişikliğe giden takımlar arasında girdi.

Ligde ilk 10 hafta 2'şer galibiyet ve beraberlik ile 6 mağlubiyet sonucunda 8 puan toplanmasının ardından Başkent ekibi, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’na veda etti.

Eroğlu sonrası göreve Volkan Demirel geldi.

Fatih Karagümrük ise bir türlü beklenen çıkışı yakalayamayan Marcel Licka’ya 10. haftanın ardından veda etti.

Licka, İstanbul temsilcisinin başında yer aldığı 10 karşılaşmada 1’er galibiyet ve beraberlik ile 8 mağlubiyet yaşadı.

Karagümrük, daha sonra Onur Can Korkmaz ile yola devam kararı aldı.

RECEP UÇAR VE İLHAN PALUT AYNI PUANI TOPLADI

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, farklı maç sayılarında olmalarına rağmen aynı puanı toplayarak takımlarına veda etti.

Palut, Rize’de 14 mücadelede 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle 14 puanı hanesine yazdırdı.

Konyaspor’da ise Recep Uçar, 11 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle yine 14 puan elde etti.

Her iki teknik direktör de takımlarıyla yol ayrımına gitti.

Uçar sonrası Konyaspor’da Çağdaş Atan görevi üstlenirken, Palut’un yerini ise Konya’dan ayrılan Recep Uçar doldurdu.

ŞOTA GİTTİ, BELÖZOĞU GELDİ

Süper Lig’de teknik direktör ayrılığı yaşayan takımlardan bir diğeri de Kasımpaşa oldu.

Lacivert-beyazlılar, Teknik Direktör Şota Arveladze döneminin sona erdiğini açıkladı.

Şota idaresindeki Kasımpaşa, 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 7 yenilgiyle 13 puanda kaldı.

Şota'nın yerine ise Antalyaspor'dan ayrılan Emre Belözoğlu getirildi.

İŞTE TAM LİSTE

İşte teknik direktör değişikliğine giden takımlar sıralı tam liste...

İsmet Taşdemir - Gaziantep FK

Ole Gunnar Solskjaer - Beşiktaş

Jose Mourinho - Fenerbahçe

Çağdaş Atan - Başakşehir

Selçuk Şahin - Eyüpspor

Markus Gisdol - Kayserispor

Emre Belözoğlu - Antalyaspor

Hüseyin Eroğlu - Gençlerbirliği

Marcel Licka - Karagümrük

Recep Uçar - Konyaspor

İlhan Palut - Rizespor

Shota Arveladze - Kasımpaşa

Volkan Demirel - Gençlerbirliği

Burak Yılmaz - Gaziantep FK