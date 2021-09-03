Süper Lig'de top koşturacak yıldızlar

Transfer sezonunda birçok futbolcu gelip, birçok futbolcu giderken dünya futbolunun yakından tanıdığı bazı isimlerde bu sezon ligimizde top koşturacak. İşte onlardan bazıları...

Süper Lig'de transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala kulüpler de son hamlelerini yapıyor.

Bu sezon oldukça iddialı takımların kurulduğu Türkiye liginde birbirinden yıldız futbolcular karşılaşacak.

Seyir zevkini yükselteceğini düşündüğümüz isimler dünya basınının da ligimizi yakından takip etmesine neden oluyor. Süper Lig'de yer alan yıldız isimlerin bazılarına birlikte bakalım...

ALEX TEIXEIRA

Shakhtar Donetsk'te forma giyerken sürpriz bir şekilde Çin furyasına katılan Alex Teixeira, geçen 5 yılın ardından Beşiktaş'la birlikte Avrupa futboluna döndü. İlk 11 çıktığı ilk maçta klas bir gol atan Brezilyalı, Sergen Yalçın'ın taktiğinde çok önemli bir yerde olacak.

MIRALEM PJANIC

Juventus ve Barcelona formaları giyen Miralem Pjanic, son saniye fırsatıyla Beşiktaş'a transfer edilerek dünya basını için de sürpriz oldu. Son 2 yılında biraz düşüşe geçse de kalitesi ve klasıyla lige renk katacağa benziyor.

MAREK HAMSIK

Napoli efsanelerinden biri olan Marek Hamsik de Çin furyasına katılan bir başka isim olmuştu. 2 sene süren Asya macerasından sonra önce Göteborg'la kısa bir serüven yaşayan Slovak futbolcu şimdi de Trabzonspor'da forma giyiyor. Abdullah Avcı'nın yeni transferlerden en çok süre verdiği isim olan başarılı futbolcu bu sezon lige renk katacak bir başka isim.

MARIO BALOTELLI

Dünya futbolunun yaramaz çocuğu Mario Balotelli, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer olarak herkesi şaşırtmıştı. Takımıyla 3 maça çıkan İtalyan oyuncu Samet Aybaba ile yaşadığı sorunla gündeme gelse de potansiyeli nedeniyle taraftarın beklentisi yüksek. Tecrübeli ismin ilerleyen zamanda ne yapacağı merak konusu.

ALEXANDRU CICALDAU

Bu sezon genç ve potansiyelli isimlere yönelen Galatasaray Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'yu getirerek taraftarını mutlu etti. Ülkesinde bir anda parlayan 24 yaşındaki futbolcu uyum sürecini atlattıktan sonra Fatih Terim'in taktiğinde kadroya yazılacak ilk isim olarak dikkat çekiyor.

MEDHI BENATIA

Kariyerinde Juventus, Bayern ve Roma gibi takımların forması giyen Medhi Benatia da Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Deneyimli savunmacı bu sezon İstanbul ekibiyle mücadele edecek.

DIEGO ROSSI

MLS'te adından kısa sürede söz ettiren ve Porto, Lazio gibi takımların transfer listesine giren Diego Rossi, Fenerbahçe'ye imza atttı. Skorer yönüyle dikkat çeken Rossi, Fenerbahçe taraftarının bu sezon çok şey beklediği isimlerin başında geliyor.

Uruguaylı oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro.