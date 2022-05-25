Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Süper Lig'in sona ermesinin ardından gözünü transfere çevirenler, "Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Trabzonspor'nun şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sona eren Süper Lig, kısa bir süre sonra yeniden başlayacak.

Süper Lig'in yeni sezonda şampiyonu olmak isteyen takımlar ise transfer dönemini heyecanla beklemeye başladı.

Yeni sezonda yapılanmaya gidecek olan birçok takım, transfer dönemini iyi geçirmek istiyor.

Yeni hocalar ve yeni futbolcular derken, Süper Lig'de transfer dönemi yine çok heyecanlı geçecek.

Takımların anlaştığı oyuncuların hemen açıklanmasını isteyen futbol tutkunları, "Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki,Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte yanıtı...

Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

İHA'nın haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2022-2023 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

Buna göre; 2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.