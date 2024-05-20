Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'in 37’nci haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 37. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Süper Lig’in 37’nci haftasında oynanan 4 maçtaki pozisyonlarla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı.

VAR kayıtları açıklanan maçlar şu şekilde;

İstanbulspor - Sivasspor maçının VAR kaydı

VAR: Ömer Faruk beni duyuyor musun Buğra ben.



HAKEM: Evet duyuyorum.



VAR: Potansiyel bir penaltı iptali için sahada inceleme öneriyorum.



VAR: Oyuncunun önce kafasına temasını göstereceğim, bilerek oynadığını.



HAKEM: Oynatalım.



HAKEM: Ben direkt açık koluna geliyor sandım.



VAR: Bir açımız daha var görmek istersen.



HAKEM: Ben gördüm yeterli, benim için yeterli. Hakem atışıyla başlıyorum.



VAR: Tamam anlaşıldı.

Beşiktaş - Hatayspor maçının VAR kaydı

Beşiktaş’ın sahasında Hatayspor’u konuk ettiği mücadelenin 90+5’inci dakikasında ev sahibi ekipte sağ kanattan kazanılan kornerde Muçi ortasını yaptı.

Mustafa Hekimoğlu’nun kafa vuruşunda top savunmadan döndü. Altıpas içinde oluşan karambolde Salih Uçan, Kamil Ahmet Çörekçi’nin müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Cihan Aydın, önce oyunu devam ettirirken, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izledi ve penaltı kararı verdi.

Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde: