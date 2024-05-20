Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 37. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
Süper Lig’in 37’nci haftasında oynanan 4 maçtaki pozisyonlarla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı.
VAR kayıtları açıklanan maçlar şu şekilde;
İstanbulspor - Sivasspor maçının VAR kaydı
VAR: Ömer Faruk beni duyuyor musun Buğra ben.
HAKEM: Evet duyuyorum.
VAR: Potansiyel bir penaltı iptali için sahada inceleme öneriyorum.
VAR: Oyuncunun önce kafasına temasını göstereceğim, bilerek oynadığını.
HAKEM: Oynatalım.
HAKEM: Ben direkt açık koluna geliyor sandım.
VAR: Bir açımız daha var görmek istersen.
HAKEM: Ben gördüm yeterli, benim için yeterli. Hakem atışıyla başlıyorum.
VAR: Tamam anlaşıldı.
Beşiktaş - Hatayspor maçının VAR kaydı
Beşiktaş’ın sahasında Hatayspor’u konuk ettiği mücadelenin 90+5’inci dakikasında ev sahibi ekipte sağ kanattan kazanılan kornerde Muçi ortasını yaptı.
Mustafa Hekimoğlu’nun kafa vuruşunda top savunmadan döndü. Altıpas içinde oluşan karambolde Salih Uçan, Kamil Ahmet Çörekçi’nin müdahalesiyle yerde kaldı.
Hakem Cihan Aydın, önce oyunu devam ettirirken, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izledi ve penaltı kararı verdi.
Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:
VAR: Cihan penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı?
CİHAN AYDIN: Sahada inceleme mi? Tamam.
CİHAN AYDIN: Gustavo geldim.
VAR: Cihan, temas noktası burası tamam mı?
CİHAN AYDIN: Temas noktası, tamam.
VAR: Şimdi ileri geri oynatacağım tamam mı?
CİHAN AYDIN: Tamam.
VAR: Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı?
CİHAN AYDIN: Tamam, gördüm. Bir kez daha lütfen. 2 numara…
VAR: 2 numara, doğru.
CİHAN AYDIN: Bence kontrolsüz hareket değil, sadece penaltı veriyorum. Tamam mı?
VAR: Doğru.
CİHAN AYDIN: Tamam, teşekkürler.
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