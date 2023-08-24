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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de önemli bir değişikliğe gitme kararı aldı. Federasyon, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısından itibaren yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanılacağını açıkladı.
Bu kararın futboldaki rekabetin daha dengeli bir şekilde gerçekleşmesini amaçladığı belirtildi.
Yakın zamanda açıklanacak
Federasyon tarafından yapılan açıklamada, yeni yarı otomatik ofsayt sistemiyle ilgili detaylı bilgilere yer verilmedi. Ancak sistemin, futbolun rekabetçi yapısını daha da güçlendirmek adına geliştirildiği vurgulandı.
Yeni sistemin nasıl işleyeceği ve maçlara nasıl etki edeceği ilerleyen dönemde açıklanması bekleniyor.