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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların hakemleri
Süper Lig'in 37. haftasında yarın yapılacak 4 müsabakada düdük çalacak hakemler belli oldu.
- Haber Merkezi
- 24.04.2021 - 12:45
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu yarın oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.
Kuruldan yapılan açıklamaya göre, haftanın son maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
FENERBAHÇE MAÇINI FIRAT AYDINUS YÖNETECEK
13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya
16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Fırat Aydınus