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    Süper Lig'de yarın oynanacak maçların hakemleri

    Süper Lig'in 37. haftasında yarın yapılacak 4 müsabakada düdük çalacak hakemler belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 12:45
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    Süper Lig'de yarın oynanacak maçların hakemleri

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu yarın oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

    Kuruldan yapılan açıklamaya göre, haftanın son maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

    FENERBAHÇE MAÇINI FIRAT AYDINUS YÖNETECEK

    13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

    16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

    16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

    20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

    Süper Lig de yarın oynanacak maçların hakemleri #1

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