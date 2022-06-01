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    Süper Lig'de yayıncı kuruluş kulüplere ne kadar ödeyecek?

    Süper Lig'de yayıncı kuruluşun yeniden beIN SPORTS olduğu iddia edilirken, ödeyeceği para ise merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de yayıncı kuruluş kulüplere ne kadar ödeyecek?
    • 01.06.2022 - 17:24
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    Süper Lig'de yayıncı kuruluş kulüplere ne kadar ödeyecek?

    Süper Lig'de Nihat Özdemir'in istifa etmesi sonrası krize giren yayın ihalesinin çözüldüğü gündeme geldi.

    Uzun zamandır beIN SPORTS ekranlarından maçları takip eden futbolseverler, bir süre daha bu ekranı izleyecek gibi gözüküyor..

    Resmi açıklama henüz gelmedi ancak TFF'de seçim nedeniyle yayın ihalesi konusunun çözülememesi, kulüpleri rahatsız etmeye başladı.

    BeIN SPORTS ile yapılan anlaşmaya dair resmi bir açıklama gelmedi ancak ödenecek olan para merak konusu oldu.

    Transfer planı yapabilmek için yayın gelirlerinin belli olması gerekiyor. Bu nedenle ne kadar ödeme yapılacağı dikkati çekiyor.

    Peki, Süper Lig'de yayıncı kuruluş kulüplere ne kadar ödeyecek? İşte yanıtı..

    Süper Lig'de yayıncı kuruluş kulüplere ne kadar ödeyecek?

    Ajansspor'un haberine göre; Yayıncı kuruluş beIN Sports bu yıl 2 milyar 50 milyon TL ödeme yapacak, önümüzdeki yıl ise enflasyon artışı kadar ücrette artış olacak. Öngörülen artış ise yüzde 50 olarak konuşuldu.

    Bu sezon Süper Lig'in isim sponsoru olan Spor Toto ile önümüzdeki yıl için de anlaşma sağlandı. Spor Toto, isim sponsorluğu için 500 milyon TL ödeme yapacak.

    Süper Lig de yayıncı kuruluş kulüplere ne kadar ödeyecek? #1


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