Süper Lig'de yeni hocalar takımlarına katkı sağladı

Yeni sezonda 5 hocayla yollarını ayıran Süper Lig takımları yeni hocalarıyla çıkışa geçti.

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasıyla alınan sonuçlar bazen tatmin etmeyebiliyor.

Bu sonuçların faturası çoğu zaman teknik direktörlere yazılıyor ve yollar ayrılıyor. Bu sezon da aynısı yaşandı ve daha 7. haftaya gelinmişken 6 hoca ile yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz yıllarda alınan başarısız sonuçların ardından hoca değişikliği yapan takımların kısa sürede ayağa kalktığını ve ilk haftalarda puanları toplamaya başladığını çok kez görmüştük.

Bu sezon da ligimizde değişen pek bir şey olmadı, yeni hocalar ilk haftalarında eskileri aratmadı! İşte Süper Lig'deki hoca değişikliği yapan takımların öncesi ve sonrası…

MONTELLA

Aybaba yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 puan toplayan Adana Demirspor, Montella'nın kenarda olduğu 4 maçta 7 puanı hanesine yazdırdı.

Adana Demirspor, Gaziantep FK engelini dominant bir oyun ve farklı skorla aştı, 3 puana ulaştı. Samet Aybaba'nın ayrılığı sonrasında Mavi Şimşekler'in başına geçen İtalyan hoca, Güney ekibini ayağa kaldırdı.

BÜLENT KORKMAZ

Geçen sezonun flaş takımı Alanyaspor yeni sezona istediği gibi giremedi. Ligin çıkış yapan hocalarından Çağdaş Atan yönetiminde hocayla ilk maçta sadece 3 puan toplayan turuncu-yeşilli ekip, genç çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

Takımı Bülent Korkmaz'a emanet eden Akdeniz ekibi, yeni teknik patronuyla çıktığı 3 maçı da kazandı, 9 puan aldı.

HİKMET KARAMAN

Ligin idealist teknik adamlarından Yalçın Koşukavak ile sezona başlayan Kayserispor ilk maçında 3-0'lık Altay mağlubiyetiyle şoku yaşadı. Sürpriz bir şekilde Koşukavak ile maçın ardından yollar ayrıldı.

Kısa bir süre içerisinde Hikmet Karaman ile anlaşıldı, tecrübeli hoca da sarı-kırmızılılar'ın çehresini değiştirdi. Karaman geldikten sonra Kayseri 5 maçta 10 puan topladı.

MAESTRO

Ünal Karaman'lı Göztepe ilk 3 maçta 2 puan alınca fatura tecrübeli çalıştırıcıya kesildi.

Karaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine de Nestor El Maestro getirildi. Sırp hoca, Türkiye kariyerine istediği gibi başlayamasa da 3 maçta 3 puan alınca, Ünal Karaman'ı bu alanda geride bırakmayı başardı.

CİHAT ARSLAN BEKLENENİ VEREMEDİ

Yeni teknik direktör konusunda bu sezon başarılı olamayan tek takım olarak İstanbul ekibi gözüküyor. Şenol Can ile ilk maçında beraberliğe razı olan Kasımpaşa sonrasında takımın başına Cihat Arslan'ı getirmişti.

Lacivert-beyazlılar, Arslan yönetiminde 5 karşılaşmaya çıkarken, sadece 4 puan toplayabildi ve küme hattına kadar geriledi.