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    Süper Lig'de yeni lider Galatasaray

    Süper Lig'de yeni lider Galatasaray

    Süper Lig'de 24. hafta maçları devam ederken Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray averajla liderliği ezeli rakibinden devraldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2021 - 21:41
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 21:46
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    Süper Lig'de 24. hafta maçları bugün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasıyla devam etti.

    GALATASARAY ZİRVEDE

    Dev derbide Galatasaray ezeli rakibini 1-0 yenerek 3 puanın sahibi olurken zirveye yerleşti.

    Süper Lig de yeni lider Galatasaray #1

    BEŞİKTAŞ KAZANIRSA PUANLAR EŞİTLENİYOR

    Yarın Konyaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş kazandığı takdirde rakipleriyle aynı puana yükselecek.

    Siyah-beyazlılar son 2 maçta 5 puan kaybederek zirvedeki yerini Fenerbahçe'ye bırakmıştı. Bugünkü sonuçların ardından Galatasaray liderliğe oturdu.

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