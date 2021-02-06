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Süper Lig'de yeni lider Galatasaray
Süper Lig'de 24. hafta maçları devam ederken Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray averajla liderliği ezeli rakibinden devraldı.
- Haber Merkezi
- 06.02.2021 - 21:41
- Güncelleme : 06.02.2021 - 21:46
Süper Lig'de 24. hafta maçları bugün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasıyla devam etti.
GALATASARAY ZİRVEDE
Dev derbide Galatasaray ezeli rakibini 1-0 yenerek 3 puanın sahibi olurken zirveye yerleşti.
BEŞİKTAŞ KAZANIRSA PUANLAR EŞİTLENİYOR
Yarın Konyaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş kazandığı takdirde rakipleriyle aynı puana yükselecek.
Siyah-beyazlılar son 2 maçta 5 puan kaybederek zirvedeki yerini Fenerbahçe'ye bırakmıştı. Bugünkü sonuçların ardından Galatasaray liderliğe oturdu.