Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi açıklandı

Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolda yeni sezonun takvimini duyurdu.

Yapılan açıklamada 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig tarihlerine de yer verildi.

8 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Buna göre yeni sezon; 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir." denildi.

SEZON PLANLAMASI DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Açıklamada, "Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 2. Lig 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 3. Lig ise 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır." ifadeleri yer aldı.

Ek olarak liglere ilişkin sezon planlamasının daha sonra ilan edileceği belirtildi.