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Süper Lig'de zirve yarışı ve son haftanın programı
Süper Lig'in 41. haftasında oynanan mücadeleler sona erdi ve puan durumu son şeklini aldı.
- Haber Merkezi
- 11.05.2021 - 22:51
- Güncelleme : 11.05.2021 - 23:01
Süper Lig'in 41. haftasında zirve yarışını ve küme mücadelesini yakından ilgilendiren maçlar oynandı.
Şampiyonluk yarışını ilgilendiren mücadelelerde Beşiktaş evinde Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu.
Evinde Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe, aynı skorla rakibine mağlup oldu ve iki takımda çok büyük bir fırsatı tepti.
Haftanın kazananı Galatasaray, deplasmanda Denizispor'u 4-1 mağlup ederek 2. sıraya yükseldi.
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
SON HAFTANIN PROGRAMI