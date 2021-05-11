Süper Lig'de zirve yarışı ve son haftanın programı

Süper Lig'in 41. haftasında oynanan mücadeleler sona erdi ve puan durumu son şeklini aldı.

Süper Lig'in 41. haftasında zirve yarışını ve küme mücadelesini yakından ilgilendiren maçlar oynandı.

Şampiyonluk yarışını ilgilendiren mücadelelerde Beşiktaş evinde Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu.

Evinde Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe, aynı skorla rakibine mağlup oldu ve iki takımda çok büyük bir fırsatı tepti.

Haftanın kazananı Galatasaray, deplasmanda Denizispor'u 4-1 mağlup ederek 2. sıraya yükseldi.

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