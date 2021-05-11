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    Süper Lig'de zirve yarışı ve son haftanın programı

    Süper Lig'de zirve yarışı ve son haftanın programı

    Süper Lig'in 41. haftasında oynanan mücadeleler sona erdi ve puan durumu son şeklini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 22:51
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 23:01
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    Süper Lig'in 41. haftasında zirve yarışını ve küme mücadelesini yakından ilgilendiren maçlar oynandı.

    Şampiyonluk yarışını ilgilendiren mücadelelerde Beşiktaş evinde Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu.

    Evinde Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe, aynı skorla rakibine mağlup oldu ve iki takımda çok büyük bir fırsatı tepti.

    Haftanın kazananı Galatasaray, deplasmanda Denizispor'u 4-1 mağlup ederek 2. sıraya yükseldi.

    SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

    Süper Lig de zirve yarışı ve son haftanın programı #1

    SON HAFTANIN PROGRAMI

    Süper Lig de zirve yarışı ve son haftanın programı #2

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